Brannvesenet på tokt for å redde katt på lyktestolpe

Klokka 15.10 meldte brannvesenet i vest at dei var på veg for å «prøve å hjelpe katt ned frå lyktestolpe» på Fageråsen i Bergen. Katten klatra ut på dei straumførande leidningane, ifølgje innringar. 20 minutt etter var brannvesenet på plass med lift for å hjelpe katten ned, men katten kom seg ned på eiga hand.