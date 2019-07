Brannvesenet fortviler: – Skremmende mange drukningsulykker

Politiet i Øst satt inn store ressurser for å søke over Hurdalsjøen i Akershus etter at de lørdag ettermiddag fikk en melding om at en mann i 30-årene var falt ut av en fritidsbåt i Hurdalssjøen. – Det er snakk om en far som har vært ute med båt sammen med sine to sønner. Og så på et tidspunkt har disse sønnene kommet tilbake uten faren sin og sagt ifra til mor at far har havna i vannet, sa operasjonsleder Kristian Loraas til Romerikes Blad lørdag ettermiddag. Klokken 17.28 meldte politiet at faren var funnet av dykkere. Mannen ble bekreftet omkommet på stedet.De to sønnene skal begge være under 10 år gamle. Mannen er hjemmehørende i Eidsvoll kommune. Det er opprettet undersøkelsessak, men politiet mistenker ikke noe kriminelt, skriver Romerikes Blad.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix