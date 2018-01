Brannvesenet ber folk parkere lovlig i snøkaoset: – Sekunder og minutter teller

Store snømengder har skapt problemer for både fotgjengere og trafikanter i Sør-Norge i dag. Det har vært kaos i trafikken, togtrafikken, og forsinkelser på Oslo Lufthavn og på Sandefjord lufthavn.

BER FOLK PARKERE LOVLIG: Sigurd Folgerø Dalen sier at brann- og redningsetaten senest i helgen reddet en kvinne fra brann med bare minutters margin. Derfor ber han nå folk som skal parkere lovlig. Foto: Lars Magne Hovtun / Oslo Brann- og redningsetat

Snø og høye brøytekanter skaper også problemer for utrykningskjøretøyene. Nå kommer Oslo Brann- og redningsetat med en oppfordring om å finne lovlig parkering, ellers kan det gå på liv og helse løs.

– I vår bransje er det sekunder og minutter som teller. Vi trenger tre og en halv meter fri bredde for å få manøvrert bilene frem. Det kan også være en utfordring på dager uten så mye snø, sier branninspektør i Oslo Brann- og redningsetat Sigurd Folgerø Dalen til NRK.

– Ikke ta «en spansk en»

Branninspektøren forteller at brannvesenet har hatt omtrent like mye å gjøre, som på en mer snøfattig dag. Men at ekstremnedbør fører til ekstreme situasjoner med feilparkerte biler og høye brøytekanter.

– Det brenner selv om det snør – det er hverdagen vi lever i, vi vet aldri hva som kan skje, sier Folgerø Dalen.

Han sier at brann- og redningsetaten senest i helgen reddet en kvinne fra brann med bare minutters margin. Derfor ber han nå folk som skal parkere rundt om i byer som Oslo å finne seg en lovlig parkeringsplass, ikke å ta «en spansk en».

– Vær heller villig til å gå noen ekstra meter i stedet for å ta den korteste veien. Gjør du ikke det, kan det i verste fall gå ut over deg og din egen familie, sier branninspektøren.

VINDEREN: Mye snø på Vinderen i Oslo i ettermiddag. Foto: Peder Bergholt / NRK

Mer snø i vente

Ifølge NVE har mer enn 20.000 strømkunder i Sørøst-Norge mistet strømmen i dag på grunn av snøværet. Skoleelever og barnehagebarn i både Agder-fylkene og Telemark har flere steder måttet holde seg hjemme, og tidlig på dagen satte Skien kommune i Telemark krisestab.

Ifølge statsmeteorolog Kristian Gislefoss gir ikke snøværet seg helt ennå. Nedbøren vil utvikle seg de neste timene, og ikke avta før i 18-tiden.

– Det er et veldig saktegående lavtrykk med mye nedbør. Det tar lang tid før det går vekk, slik at det kommer mye snø i løpet av det vi oppfatter som kort tid, forteller han.

– Og nedbøren gir seg ikke helt enda. Nedbøren kommer til å utvikle seg de neste timene, men innen klokken 18 begynner den å avta, sier Gislefoss.

NORDBERG: Bilde fra Nordberg i Oslo tirsdag formiddag. Foto: Peder Bergholt / NRK