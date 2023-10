– Alle brannene mistenkes å være påtent, sier Daniel Wikdahl i Stockholm-politiet.

Og brannene etterforskes som mordbrann ifølge pressemeldinger fra det svenske politiet.

– Det er vanskelig å se for seg at det er en ren tilfeldighet at så mange branner oppstår samtidig, og i alle sakene virker det som om brannfarlig væske er blitt kastet på husene og tent på, sier Wikdahl.

Ifølge opplysninger til Aftonbladet mistenkes brannene å ha sammenheng med den pågående voldsbølgen. Flere svenske medier skriver også at samtlige av brannene er påsatt med brannfarlig væske kastet i flasker mot husene. Dette er så langt ikke bekreftet av svensk politi.

Ingen alvorlig skadd

I de fleste husene var det folk hjemme da det begynte å brenne, melder SVT.

– Men til alt hell er ingen skadd, sier Wikdahl etter de seks første brannene.

I brannen i Råcksta skal flere personer ha pustet inn røyk, men ingen er alvorlig skadet.

Han sier videre at de i alle fall har sikret spor som viser at det dreier seg om påsatte branner med litt ulike framgangsmåter.

De sju brannene

Brann i en enebolig i Glömsta meldt klokka 01.18

Brann i enebolig i Flemingsberg 01.21

Brann i enebolig i Enskedalen 01.35

Brann på villatomt i Södertälje 02.40

Brann i flermannsbolig i Haninge kl. 02.41

Brann utenfor en port ved en flermannsbolig i Jordbro kl. 02.52

Brann i en leilighet i Råcksta kl. 03.41

Flere meldte om smell i forbindelse med brannene.