Det første meldingen om brannen kom klokken 00.10.

– Det har oppstått brann i noe slanger med brennbart stoff. Det er ikke kontroll og sikkerhetsavstand er satt til 300 meter, opplyste Sørøst politidistrikt på Twitter.

Politiet var bekymret for at brannen kunne medføre forhøyet temperatur på 10 gassflasker i nærområdet.

Politiet ba folk holde seg unna.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Det ble advart om at det kunne komme høye lyder i forbindelser med brannen.

– Det kan komme noen utblåsninger som gir kraftig lyd, sa operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Marius Knudsen til NRK

Avklart

Like over klokken 1 hadde røykdykkere tatt seg inn til flaskene og kunne konstatere at temperaturen ikke hadde steget i disse.

– Brannen har vært begrenset til de omtalte slangene, som har brent ut av seg selv. Situasjonen er dermed avklart og sikkerhetsavstanden oppheves, opplyser politiet på Twitter.

Årsak ikke kjent

Det var kontroll på alle ansatte ved bedriften. Alle var utenfor sikkerhetssonen.

– De aktuelle gassflaskene er til et annet området. Normal drift ved fabrikken gjenopptas, opplyser politiet på Twitter.

Årsak til brannen er ikke kjent.

.