Brann på kjøpesenter i Ålesund

Nødetatene ble varslet om brann i takkonstruksjon på kjøpesenteret Moa i Ålesund rundt klokken 01:30 natt til mandag – rundt klokken 02:00 meldte politiet i Møre og Romsdal om at brannen var slukket.

Brannen ble varslet av folk på utsiden av kjøpesenteret.

– Det ble meldt om åpne flammer og røyk. Det er et ganske stort kjøpesenter, forteller operasjonsleder Tor Andre Gram Franck ved Møre og Romsdal politidistrikt til NRK.

Kjøpesenteret er ett av landets største.

På et tidspunkt var det flammer ut fra taket på kjøpesenteret. Foto: Silje Steinnes Bjerknes / NRK

En person som var på jobb i bygget da brannen brøt ut, fikk tatt seg ut på egen hånd.

– Vedkommende var på jobb, men hadde ikke noe med brannstedet å gjøre, sier innsatsleder ved Møre og Romsdal politidistrikt, Karl Jonas Volen.

Karl Jonas Volen, innsatsleder i politiet, sier at kjøpesenteret har fått store skader som følge av brannen og slukkingsarbeidet. Foto: Silje Steinnes Bjerknes / NRK

Skal undersøke om det er videoovervåking

Kriminalteknikere fra politiet skal etter hvert gjøre undersøkelser på stedet for å prøve å finne brannårsaken.

Volen sier at det er for tidlig å si noe om årsaken til brannen. Han sier at de skal undersøke om det var videoovervåking på stedet og om det kan avklare hvordan brannen startet.

Etterforskingen vil trolig avdekke om brannen startet utvendig på taket, eller innvendig i takkonstruksjonen.

– Vi skal etterforske saken og vil også snakke med folk som har vært på stedet før det begynte å brenne, sier Volen.

Store skader

Brannen var utvendig, og skal ikke ha spredt seg til noen butikker inne på kjøpesenteret.

– Men det er betydelig store røyk- og vannskader på bygget, sier innsatsleder brann Sindre Egeness til NRK

De innvendige skadene på bygget skyldes vann. Selve brannen ser ut til å ha vært i taket og muligens inn i et kontorbygg.

– Det ser ut som at brannen har startet på taket, sier Egeness.

Brannen var i samme del av bygget hvor det er en kino og en aktivitetspark.

Et område av kjøpesenteret vil trolig bli sperret av i en lengre periode.

Brannvesenet jobbet for å slukke brannen i taket på kjøpesenteret Moa i Ålesund.

Brannmannskap fra fire ulike brannstasjoner rykket ut til kjøpesenteret.

– Vi var nok mellom 45–50 i innsatsmannskap som rykket ut på denne brannen, sier Egeness.

Etter at brannen ble slokket har mannskapet konsentert seg om restverdisikring.