Privatflyet kom fra Oslo og var et tyskregistrert Cessna 560XL fly. Om bord i flyet var fire amerikanere, to australske statsborger, en brite, en østerriker, og to tyskere, skriver Østjyllandsk politi i en pressemelding.

De ble kontatet kl 00.38 i natt av Århus lufthavn som opplyste at et såaklt cessna-fly var forulykket i forbindelse med landing og at det hadde brutt ut brann.

Brannvesenet fikk slukekt brannen og de ti personene om bord ble kjørt til et hotell hvor de overnattet.