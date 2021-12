Brann i rekkehus i skredområdet i Gjerdrum

Brannvesenet opplyser at det dreier det seg om et rekkehus med fire boenheter, som ligger på skredkanten.

– Vi er på stedet med flere biler. Det er full overtenning i rekkehuset og vi jobber med å sikre området rundt. Vi har ingen mulighet til å gå inn i området grunnet skredfare, sier vaktleder Atle Rønning, ved Øst 110-sentral til NRK.

Det er ikke for spredning til bebodde hus.

Brannen fører til svært mye røyk i området. Politiet ber naboer om å holde seg innendørs og holde vinduer stengt.

BRANN: Lørdag kveld begynte det å brenne i et hus i skredområdet i Gjerdrum. Foto: Tipser

Folk samles i Kulturhuset

Ordfører i Gjerdrum Anders Østensen forteller NRK natt til søndag at kommunen har satt inn ekstra ressurser for å møte innbyggernes behov i forbindelse med brannen.

– Det er lite som skal til før det vekker engstelse og frykt i det området. Vi har et ressurssenter som har drevet med psykososial oppfølging etter raset i fjor, og de har nå åpnet dørene i Kulturhuset, forteller ordføreren, som legger til at det allerede har begynt å komme folk til huset.

Ordfører i Gjerdrum Anders Østensen. Foto: Jil Yngland / NTB

– Nå håper jeg at folk i det området snart har fått dosen sin. Det er så unødvendig at folk i det området skal få nattesøvnen sin forstyrret av enda en slik hendelse. Vi vet jo at dette vekker minner, sier ordføreren.

Østensen sier kommunen setter inn ekstra ressurser for å møte det behovet som innbyggerne eventuelt har for oppfølging nå de neste dagene.

Nabo: – skrednatta sitter i ryggmargen

Steinar Lien bor omtrent 80 meter unna brannen. Han står på terrassen og ser ned mot brannen når han snakker med NRK natt til søndag.

– Det er trist å se, egentlig. Det er trist fordi vi har vært gjennom så mye det siste året. Nå er det som kjent snart ett år siden skredet gikk. De fleste som bor så nærme, som jeg og kona mi gjør vi har jo vært preget det siste året. Den skrednatta, den sitter i ryggmargen, forteller Lien.

Han og kona har bodd på Gjerdrum i 11,5 år.

– Heldigvis blåser røyken og gnistregnet utover skredområdet. Det var en periode det brant en del og da var det et 30 til 40 meter høyt gnisttårn, så da var vi takknemlige for gunstig vindretning. Om ikke kunne dette ha vært skummelt, mener han.

UBEBODD: Huset befinner seg inne i det evakuerte skredområdet på Ask og er derfor ikke bebodd. Foto: Steinar Lien. Du trenger javascript for å se video. UBEBODD: Huset befinner seg inne i det evakuerte skredområdet på Ask og er derfor ikke bebodd. Foto: Steinar Lien.

Brannårsaken ukjent

Lien undrer seg over hvordan brannen brøt ut i utgangspunktet.

– Det er underlig, for det er ikke strøm i husene. Det undrer vi oss over.

Operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt vil ikke spekulere over hva som kan være årsaken til brannen.

– Det blir eventuelle tekniske undersøkelser til uka, men det spørs hva som er forsvarlig siden bygget ligger såpass nærme skredkanten, sier Aas.

30. desember er det ett år siden skredulykken i Gjerdrum. Foto: HRS / HRS

Skal markere ettårsdagen

Området der rekkehuset ligger har vært evakuert siden skredulykken i fjor.

Ti mennesker mistet livet da leirskredet tok med seg ni bolighus med over 30 boenheter 30. desember 2020.

Ettårsdagen for leirskredet i Gjerdrum vil bli markert på ulike måter. Blant annet blir det åpent kulturhus og flere samlingssteder utendørs, i tråd med smittevernreglene. Det blir også en konsert som overføres på nettet.

Gjerdrum kommune oppfordrer også alle innbyggerne til å sette ut lys og henge opp hjerter utendørs.