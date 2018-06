Brann i luksushotell i London

Om lag 120 brannfolk og 20 brannbiler er på stedet for å prøve å slukke brannen i det 12 etasjer høye hotellet.

Det er det femstjerners hotellet Mandarin Oriental Hotel som brenner. London Fire Brigade skriver på Twitter at det er taket på hotellet som brenner.

Brannvesenet fikk melding om brannen kl. 15.55 lokal tid, og brannårsaken er foreløpig ukjent.

BRANN: Onsdag ettermiddag brøt det ut brann i hotellet Mandarin Oriental Hotel i London. Foto: John Stillwell / AP

Bilder på sosiale medier viser kraftig svart røyk som stiger opp og som er synlig på lang avstand

– Vi er klar over at det er en brann på Mandarin Oriental Hyde Park, London, og at brannvesenet er på hotellet. Det er en pågående situasjon, og vi har ingen ytterligere detaljer, sier en talsperson for hotellet til Sky News.

Ifølge nyhetsbyrået AP skal ingen ha blitt skadet i brannen. På sosiale medier er det nå flere som legger ut bilder av evakueringen fra hotellet.

Hotellet har nylig vært gjennom en omfattende oppussing, og i tillegg til å være et femstjerners hotell huser det også flere luksusrestauranter. Ifølge Sky News så har oppussingen kostet nærmere to milliarder kroner.

Mandarin Oriental Hotel ligger i en gammel edvardiansk bygning fra begynnelsen av 1900-tallet i Knightsbridge, ikke langt fra Hyde Park.