Øyenvitner forteller om mye røyk i området.

Politiets innsatsleder på stedet Tore Barstad forteller til NRK at brannen oppstod i ventilasjonsanlegget til en restaurant i første etasje av bygget.

– Det er naturlig å tenke at dette har skjedd i forbindelse med matlaging.

Ventilasjonsanlegget strekker seg gjennom bygården og ut i bakgården hvor brannvesenet når har fokusert arbeidet.

To til legevakt

Totalt er 30 personer evakuert fra restaurantdelen og boligdelen i etasjene over. Alle i bygården er gjort rede for.

– Tre personer har fått tilsyn av helsevesenet og to er kjørt til legevakt med lettere skader, sier Barstad.

Brannvesenet rykket mannsterke ut med ti brannbiler.

Det ble på et tidspunkt meldt om spredningsfare og at det ikke var kontroll på brannen.

– Innsatsleder for brann sier at de nå har god kontroll og regner med at det skal gå bra.

Ved 21.40-tiden melder politiet på Twitter at brannen er slukket.

Flere leiligheter ubeboelige

Brannvesenet jobbet lenge med å hindre varmespredning mellom etasjene.

– Dette er en veldig gammel bygård fra 1880-tallet. Alle etasjeskillere er fylt med papp, gress og aviser. Så her vil man være 100 prosent sikre på at man har kontroll, sier Barstad.

Flere leiligheter er ubeboelige etter brannen, og Barstad sier det er for tidlig å si når beboerne kan komme inn igjen. Det skaffes alternativ innkvartering for de som er berørt.

Trondheimsveien var en periode stengt for trafikk, men er nå åpnet igjen.