Brann i bolighus i Tønsberg – politiet utelukker ikke at den er påsatt

Alle nødetater er på plass ved en enebolig i Tønsberg, etter at det ca. klokka 03.00 kom inn melding om brann.

– Nødetatene kom til stedet og observerte at det var full fyr i boligen, sier operasjonsleder Inge Landsrød til NRK.

Det skal ha vært to personer i boligen, som har kommet seg ut og er uskadd.

– Et vitne skal ha observert at en mann løp fra stedet rett forut for at den meldinga kommer inn til oss, sier operasjonsleder Landsrød.

Han understreker at de foreløpig ikke vet noe om hvor eller hvordan brannen startet.

– Vi kan ikke utelukke at denne mannen har noe med det å gjøre, så vi søker etter han, sier Landsrød.

Mannen skal være ca. 180 cm høy, ha mørkt brunt hår og ha på seg svart hettegenser.

– Vi har søkt i halvannen time i natt uten resultat, så dette førfølges videre i etterforskningsfasen, sier operasjonsleder Inge Landsrud ca 05.30.

Brannvesenet skal nå ha kontroll på brannen, og evakuerte fra to nabohus har nå fått gå inn igjen.