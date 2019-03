– Jeg gikk inn i det studio og trodde at kvinnen var sitert riktig, og trodde at de hadde følt seg godt behandlet av VG. Begge deler viste seg å være feil. Jeg sto der og sa ting som er feil. Det er jeg veldig, veldig lei meg for, sier politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit, til NRK.

Hun stilte opp i «Debatten» på NRK den 26. februar i år og forsvarte avisas dekning av Giske-saken.

Det Skartveit ikke visste, var at sjefens hennes Gard Steiro på dette tidspunktet visste at den 27 år gamle kvinnen i videoen følte seg feilsitert og dårlig behandlet av avisa.

Har tillit

Skartveit beskriver det hele som en «ubehagelig opplevelse».

– Gard og jeg har snakket sammen om dette. Han har kommet med en oppriktig unnskyldning til meg, og det er jeg veldig glad for. Vi har rett og slett skværet opp, sier hun.

– Har du tillit til han?

– Ja. Jeg har tillit til Gard. Hele redaktørkollegiet i VG står samlet bak Gard nå. Samtidig er det sånn at ethvert forhold, tillitsforhold, kan få seg en knekk. Gard har sagt klart unnskyld til meg, og at han ønsker å rydde opp, sier Skartveit.

Hun sier at hun aldri har gitt uttrykk for at Steiro skal trekke seg, og at fokuset hele tiden har vært å få «skuta på rett kjøl».

– Har du på noe tidspunkt gitt uttrykk for at Gard Steiro bør vurdere å trekke seg?



– Nei, jeg har ikke sagt til han eller noen andre at han bør miste jobben, sier Skartveit.

Hun understreker at både hun og sjefredaktøren har en dyp kjærlighet for avisa og god journalistikk.

– Det er rett og slett et godt fundament å bygge videre på, sier hun til NRK.

Det har stormet rundt avisen etter at de publiserte saken Trond Giske og den 27 år gamle kvinnen på Bar Vulkan den 21. februar.

Tidligere denne uka publiserte VG en rapport om hvordan saken ble dekket, og erkjenner at det ble gjort flere feil.

Om det var journalist Skarvøy eller sjefredaktør Steiro som sviktet mest, vil ikke Skartveit kommentere, men hun sier at begge har gjort store feil.

Den politiske journalisten Lars Joakim Skarvøy har nå fått seks måneders permisjon, mens sjefredaktør Gard Steiro fortsetter i sjefsstolen etter å ha fått styrets fulle tillit.

Lavere tillit til VG

Ifølge Skartveit står også redaktørkollegiet i VG bak sjefredaktøren sin. Hun ønsker ikke å kommentere Skarvøys framtid i avisen, og viser til at hun ikke er sjefen hans.

– Det er ikke mitt bord. Vi skal ha tillit til alle være medarbeidere. Nå har vi tatt seks måneders permisjon, så tar vi det derfra, sier hun til NRK.

I en meningsmåling for nettstedet Medier24 har 76 prosent av de spurte nå lavere tillit til VGs politiske journalistikk enn før Giske-saken.

Som politisk kommentator har Skartveit vært opptatt av å plassere ansvar på toppen, og at ledere som gjør feil må ta ansvar å gå.

Skartveit har ment at både Jens Stoltenberg og politiledere tidligere burde ha vist ansvar ved å gå. I en kommentar fra 2014 skrev hun blant annet at vanlige ansatte skal ha rom for å feile, mens toppledere ikke har det privilegiet;

«De er godt betalt for å sørge for at ting fungerer – og må ta konsekvensen når noe går alvorlig galt», skrev Skartveit i kommentaren sin «Den uansvarlige politiledelsen» i desember 2014.

Konfrontert med sitatet, sier Skartveit at det er mulig VG nå møter seg selv i døra, men at avisa er forberedt på den kritikken.

– Jeg kommer til å fortsette å være kritisk i mine kommentarer. Styret har sagt at de har tillit til Gard Steiro, jeg har tillit til Gard Steiro. Men det er en person jeg er inhabil til å kommentere mot, og det er min egen sjef, sier hun.