Bråk på Furuset i Oslo - politiet ber foreldre følge bedre med

Politiet er til stede med flere patruljer på Furuset senter i Oslo etter meldinger om at mange ungdommer har kastet egg og stein og tent på paller.

Klokken 23.35 opplyser politiet til NRK at det har roet seg på stedet. Ingen er pågrepet.

Operasjonsleder Gjermund Stokkli opplyser til NTB at det er snakk om rundt 50 ungdommer som lager bråk.

– De har kastet stein og egg på en buss, og også mot politiet, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til NRK.

Ungdommer samlet på Furuset i Oslo mandag 31 oktober 2022. Foto: PSP

Han opplyser at situasjonen er litt roligere nå, men at de er forberedt på at de kan bli mer uroligheter.

– Vi er med mange patruljer på Furuset senter etter at mange ungdommer kaster egg, stein, tenner på paller og lager masse uro og frykt i området. Vi jobber med å få kontroll på situasjonen, skriver politiet i Oslo på Twitter.

Det er ikke meldt om personskader.

– Vi har forsøkt å få ungdommene til å oppføre seg ordentlig. Det er utøvd en god del skadeverk allerede, men ingen personer er kommet til skade, så vidt vi vet. Vi ser alvorlig på dette. Det er åpenbart uakseptabel oppførsel, sier Stokkli til Avisa Oslo.

På sine nettsider skriver Ruter at buss 25 og 100 betjener ikke Furuset T inntil videre. Dette skyldes steinkasting på bussene.

Politiet rykket ut med flere patruljer til Furuset senter, etter melding om at ungdommer skapte uro med stein- og eggkasting og brenning av paller. Foto: Annika Byrde / NTB

Flere hendelser siste tiden

Utover kvelden spredte uroen seg videre mot Jeriko skole og Lindeberg stasjon.

– Vi fikk også meldinger om fyrverkeri som var blitt sendt opp. Det ble masse telefoner inn til vår operasjonssentral. Vi søkte i området etter unge folk. Vi påtraff et par i 15-års alderen, som ble hentet av sine foreldre, forteller innsatsleder Steinar Bjerke til NRK.

Politiet kommer til å fortsette å jobbe med dette tirsdag. Der de blant annet skal gå gjennom videoovervåkning fra stedet.

De siste to ukene har det vært en del hendelser i området og det er andre gangen på kort tid at det er blitt tatt i bruk steinkasting.

Det ser politiet alvorlig på.

– En stein som treffer noen kan få store konsekvenser, sier Bjerke.

Ber foreldre følge bedre med

Politiet i Oslo oppfordrer sterkt foreldre til å følge bedre med på ungdommen.

– Jeg vil oppfordre foreldre til å skaffe seg oversikt over hvor ungdommen er. Få kontakt med dem når du hører og ser at det er hendelser, slik som i kveld. Ring, å få dem hjem. Slik kan vi unngå at vi får skader, sier Bjerke.

Han legger til at han ikke er kjent med at noen ble skadd mandag kveld.