Brækhus: – Sandberg bommer når han oppfordrer til ørefik

– En god gammeldags ørefik er noe de aller fleste mannfolk forstår, sa nester i Frp og fiskeriminister Per Sandberg om hvordan kvinner bør svare på seksuell trakassering.

Det var i et intervju med VG tirsdag at Frp-nestleder Per Sandberg uttalte seg.

Nå kaster verdensmesteren i proffboksing Cecilia Brækhus seg ut i debatten i kjølvannet av #Meetoo-kampanjen.

Frp-nestleder Per Sandberg rådet kvinner til å gi menn som trakasserer en ørefik og varsle om hva som har skjedd. Foto: NRK

Hun mener Per Sandberg bommer når han oppfordrer kvinner til å gi menn en ørefik i visse situasjoner.

– Det er ikke bra å gi et slikt ansvar til kvinner. Kvinner har en høy terskel for å bruke vold.

– Kan spinne ut av kontroll

Hun sier hun forstår at Sandberg ser for seg en morsom situasjon hvor en mann prøver seg på noe, og en kvinne svarer med en ørefik. Men det er ikke slik situasjonen nødvendigvis vil se ut, mener Brækhus.

– Situasjonen kan spinne ut av kontroll. Det verste som kan skje er at mannen blir voldelig tilbake. Da kan vi snakke om en situasjon med en kvinne på 50 kilo som må stille opp mot en mann på kanskje 90 kilo. Det er ikke noe å anbefale.

Brækhus roser #Metoo-kampanjen og sier hun er overrasket over omfanget.

Alle fikk beskjed om ikke å røre Brækhus

I Tyskland hvor Brækhus trente som eneste kvinne, fikk alle fikk klar beskjed om at «hun rører dere ikke».

– Det viser hvor det viktig det er med en klar og tydelig ledelse. Samtidig: Hva skjer når lederen er overgriperen, spør Brækhus.

Proffbokseren mener det nå er viktig å tenke på hvordan vi kan bekjempe seksuell trakassering.

– Jeg har tidligere anbefalt norske politikere at forebygging av seksuell trakassering må inn i skolen på samme måte som mobbing, sier Brækhus.

Flere #Metoo i toppidretten

#Metoo-kampanjen har de siste ukene spredt seg på sosiale medier, noe som har resultert i at millioner av kvinner og menn over hele verden har fortalt sine historier om seksuell trakassering.

I toppidretten har det kommet frem historier fra Sverige:

Den svenske friidrettsstjernen Moa Hjelmer har fortalt at hun ble voldtatt av en annen aktiv i utøver under et mesterskap i 2011.

Det svenske friidrettsforbundet vil politianmelde den angivelige voldtekten.

Den tidligere høydehoppstjernen Patrik Sjøgren, som selv har fortalt at han tidligere ble seksuelt utnyttet av en trener, er kritisk til hvordan det svenske friidrettsforbundet har håndtert saken til Hjelmer.