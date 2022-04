Bråbrems i boligbyggingen

I mars falt igangsettingen av nye boliger med en tredel, og næringen venter kanselleringer og utsettelser det neste halve året.

– Prosjektene blir lagt i skuffen, og så tar vi dem frem igjen når situasjonen normaliseres. Det betyr selvfølgelig at det kommer langt færre boliger ut på markedet, sier administrerende direktør Roar Munkhaugen i Heimdal bolig.

I mars ble det satt i gang en tredel færre boligprosjekter enn i mars i fjor, viser ferske tall fra Boligprodusentenes Forening – som er overrasket over de svake tallene.

Verre kan det bli det neste halve året.

Sterk vekst i prisen på byggevarer og energi, samt store leveringsproblemer, fører til avlyste og utsatte prosjekter.

Entreprenørene som normalt bygger boligene, vil ikke lenger avtale fast pris på byggeprosjektene, fordi det er nærmest umulig å vite hva slags tall som skal legges inn i kalkulatoren.

– Hvis vi skal levere et avtalt produkt til en avtalt pris, så må vi vite hva det skal koste, sier Munkhaugen.

– I dag tør ikke entreprenørene å gi oss det, og vi får forbehold om både lønns- og prisstigning, og at de også mangler varer som de ikke er sikre på om de kan levere innenfor fristen vi har satt.

Selskapet er en av Trondheims største boligbyggere – og får inn langt færre tilbud på entrepriser nå enn tidligere.

UTSETTER: Roar Munkhaugen er administrerende direktør i Heimdal bolig, en av Trondheims største boligbyggere. Foto: Morten Waagø / NRK

– Prisene går opp

Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentene mener situasjonen for de som bygger boliger her i landet, er langt verre enn under pandemien.

– Det er mye verre og ikke sammenlignbart. Vi hadde gode tider under pandemien sammenlignet med det vi snakker om nå, sier han.

Jæger sier at de som skal bygge boliger, sliter med å bli enige med entreprenørene om priser og vilkår – fordi prisbildet er så uklart.

– Prisene går opp hele tiden, og ingen vet hvor dette ender. Dermed er det ingen som tør å skrive fastpriskontrakter slik man har gjort frem til nå. Da stopper det opp, sier han.

VERRE: Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentene. Foto: Terje Pedersen / NTB

Utsettelser

NRK sitter med varselbrev fra flere utbyggere som nå advarer sine kunder som har kjøpt nye boliger på tegnebrettet, om at prosjektene kan bli forsinket.

Dette gjelder blant andre store boligbyggelag som Obos og Usbl.

I brevene varsler de om at Ukraina-krigen kan føre til at boligene blir forsinket, og at de er pliktig til å si fra om dette på grunn av reglene i Bustadoppføringslova.

Det er den loven som regulerer salg av nye boliger. I praksis betyr brevet at den avtalte overtakelsesdatoen på allerede solgte boliger kan bli forskjøvet frem i tid.

De som bygger boligene, frykter nå for konsekvensene, sier Jæger.

– Det er stor usikkerhet. De som har hatt fastpris og som nå ikke har fått regulert prisene ut til forbruker, de er bekymret for at de ikke greier å dekke kostnadene. Det kan føre både til konkurser og at man ikke klarer å levere innenfor de tider man snakker om, sier han.