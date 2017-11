Botten: – Noen har forskrudde bilder av sex

Søkelyset i #Metoo-kampanjen har så langt vært spesielt rettet mot film-, musikk- og mediebransjen, men de siste dagene har flere historier om seksuell trakassering og overgrep kommet fram i politikken også.

Mandag tok stortingsrepresentant fra Ap Else-May Botten et oppgjør med seksuell trakassering i de politiske partiene.

Tirsdag møtte hun Sara Berge Økland og Jette Christensen i Politisk kvarter på NRK.

Førstnevnte er tidligere Frp-politiker som nå er medlem i Høyre, mens sistnevnte er stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Sammen delte de sine opplevelser av seksuell trakassering i politikken, og hva de mener bør gjøres for å få bukt med det.

– Tror det er mulig at nei blir ja

Stortingsrepresentant fra Ap Else-May Botten tar et kraftig oppgjør mot trakassering. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Vi har en kampanje nå som bidrar at vi kan bli flinkere til å håndtere den type ting og at vi sammen kan si ifra at folk må skjerpe seg, sier Botten.

Hun mener at det ofte er slik at noen, uansett hvor de er, har forskrudde bilder av sex.

– De tenker at det er fullt mulig at et nei blir et ja, eller at om du er blid og hyggelig så kan det nesten oppfattes som om du elsker en. Det er ikke slik det er, sier hun.

– Det er bra at vi løfter dette og faktisk også kan hjelpe de som har denne situasjonene og kan får slutt på det.

– Må oppleve at dette blir tatt på alvor

Sara Berge Økland har også gått ut offentlig med sine opplevelser med seksuell trakassering mens hun var Frp-politiker.

Hun var medlem i FPUs sentralstyre, ledet den lokale fløyen i Bergen og fungerte i en periode som politisk rådgiver for nåværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen før hun byttet parti til Høyre i fjor. Søndag skrev Bergensavisen at sextrakassering var en av hovedårsakene til partibyttet.

– Det hadde noe å gjøre med hvordan man velger å håndtere det. En forutsetning for god

Sara Berge Økland sier at sextrakassering var en av hovedårsakene til at hun byttet politisk parti. Foto: Christian Lura / NRK

håndtering er at det i det minste tar slutt – og at en opplever at dette blir tatt på alvor, forteller Berge Økland tirsdag.

Hun meldte ifra om en episode i 2014 der en stortingsrepresentant foreslo at hun kunne stille opp lettkledd i VG og fortelle om en seksuell preferanse eller liknende for å få sitt nasjonale gjennombrudd.

Senere skal en annen maktperson i partiet ha lagt hånda på baken hennes og spurt om hun «forsto hva som skulle til for å komme høyere opp på valglista eller bli stortingsrepresentant i framtida».

Dette meldte ikke Berge Økland fra om, mye på grunn av at hun trodde hun ikke kom til å bli hørt etter behandlingen av den første hendelsen.

– Hvis man ikke slår hardt ned på seksuell trakassering, så eskalerer det og utvikler seg, sier Berge Økland.

Artikkelen fortsetter under videoen

Jette Christensen fortalte om ubehagelige opplevelser som politiker på årskonferansen til Bergens Næringsråd. Du trenger javascript for å se video. Jette Christensen fortalte om ubehagelige opplevelser som politiker på årskonferansen til Bergens Næringsråd.

Går ut mot enkeltholdninger

Jette Christensen sier at hun selv ikke har opplevd noe som hører under #metoo-

Jette Christensen ønsker å ta et oppgjør med enkeltpersoners holdninger. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

kategorien. Men hun gikk i forrige uke i et debattinnlegg i Bergens Tidende hardt ut mot holdninger hos enkeltpersoner i selskapslivet og på konferanser, og fortalte om ubehagelige opplevelser som politiker på årskonferansen til Bergens Næringsråd.

– Når jeg går i gangen og hører bak meg «jeg ser med en gang bakfra hvilket parti du tilhører med den røde kjolen», da får ikke jeg lyst til å snu meg og si: «Hei mister sosial kompetanse 2017, hva syns du om vårt alternative budsjett?».

Hun mener slike kommentarer er lette å la være å si, og har den siste tiden forsøkt å oppfordre til det. Disse mennene «blir ledet av seg selv, og det er seg selv de må gå i», mener hun.

– Dette angår alle menn som tror det er en god åpningsreplikk å enten kommentere fysikk eller kvinners tilstedeværelse overhodet i stedet for å snakke om det vi er der for å snakke om. Det opplever jeg at jeg skal får lov til på lik linje med alle andre.