Bøtelagt for palestinsk flagg under MGP

Den islandske gruppen Hatari brøt reglene da de viste skjerf med det palestinske flagget under den internasjonale MGP-finalen i Tel Aviv i mai, mener arrangøren.

Den europeiske kringkastingsunionen (EBU), som arrangerer Melodi Grand Prix, også kjent som Eurovision Song Contest, sier det er brudd på reglene forbyr politiske handlinger under arrangementet, melder NTB.

Island har klaget

EBU sier ikke noe om botens størrelse, men oppgir at beløpet er «i tråd med konkurransereglene». Boten er ikke betalt enda, fordi den islandske kringkasteren RUV har klaget på den.

Hataris nummer fikk mye oppmerksomhet både i forkant og under Eurovision, blant annet fordi nummeret var inspirert av BDSM, men også for at medlemmene flere ganger har uttalt seg kritisk mot Israel.

Allerede da Hatari vant den islandske MGP-finalen varslet gruppen at de ville protestere fra scenen under sangkonkurransen.

Krevde utestengelse

Det førte til at organisasjonen Shurat Hadin, som representerer jødiske terrorofre at Island skulle bli nektet å delta i konkurransen.

Hatari kom for øvrig på tiendeplass i årets internasjonale MGP-finale. Neste års finale arrangeres i Rotterdam i Nederland, 16. mai 2020.

Også to av popstjernen Madonnas dansere holdt en politisk markering under hennes pauseopptreden. Det var den norske danseren Mona Berntsen, som viste det palestinske flagget under ESC-finalen.