Børsnedgang preger markedene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ved stengetid i dag var Oslo Børs-indeksen nede 3,63 prosent.

Samleindeksene ved flere store europeiske børser stengte også i rødt på mandag, og i skrivende stund er de amerikanske hovedindeksene Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq Composite alle negative.

– Det er flere grunner til det. Det er nok en kombinasjon av delvis økt smittespredning, slik at man frykter at man må gjøre tiltak igjen for å begrense aktiviteten, sier Olav Chen, senior porteføljeforvalter i Storebrand til NRK.

Mer smitte i Europa og Norge

Smittetallene øker i Europa og i Norge. I Bergen forlenges nå de lokale smittetiltakene i minst en uke til, mens Oslo fikk nye lokale tiltak på mandag.

Norge ble rødt for litt over en uke siden, og ifølge NRKs oversikt er land som Storbritannia, Italia, Frankrike og Nederland fortsatt høyt oppe i antall smittede per 100.000 innbyggere.

Ifølge BBC økte tallet på smittede i Storbritannia fra 3.899 til 4.368.

Olav Chen er senior porteføljeforvalter i Storebrand. Foto: Storebrand

– Det blir nok ikke like kraftige nedstengninger som vi så i vår, men nedstengningstiltak vil ramme generell økonomisk aktivitet, og når det rammer økonomisk aktivitet så rammer det inntjeningen til selskapene som er børsnotert, og gjør at profitten til selskapene blir mindre, forklarer Chen.

Lekkasje om internasjonale storbanker

En annen årsak til nedgangen på aksjemarkedene mandag, sier Chen er avsløringene som kom på søndag.

Den såkalte FinCen-lekkasjen viser at storbanker skal ha bistått svindlere, gangstere og oligarker.

Aftenposten meldte at amerikanske banker har varslet om 1 milliard kroner som er har blitt sluset gjennom ulike DNB-kontoer. Bankene mistenker at pengene kan kobles til hvitvasking og annen kriminalitet.

– Det har vært en del snakk rundt de avsløringene i dag, og hva slags konsekvenser dette kan ha, sier Chen.

Flere av bankene som ble omtalt i søndagens avsløringer har pekt nedover på børsene mandag.

– All den type usikkerhet er negativt for markedet generelt, ikke minst i en tid hvor usikkerheten er stor fra før, legger han til.

Ikke samme nedgang som i vår

Chen sier børsfallet på mandag var kraftig. Men, han tror ikke nedgangen kommer til å være like dramatisk i høst som den var i begynnelsen av koronanedstengningen i mars.

– Selve smitteoppblussingen kommer ikke til å føre til tilsvarende dramatiske nedstengninger som vi så i mars og april. Og man vet at sentralbankene står parat, de har tiltak som de kommer til å sette inn lenge før vi kommer til mars-nivåer, sier Chen.

Et koronavirus ute av kontroll ga voldsomme børsfall i verden før og i begynnelsen av negstengingen i mars. Så ble markedene mer optimistiske. Chen forklarer det slik:

– Finansmarkedene er alltid fremoverskuende, så det falt først ganske kraftig fordi man så for seg at nedstengingen ville få negative konsekvenser, men når man i mars så at man ikke kunne stenge ned mer enn det som var tilfellet, og regjeringene kjørte på med stimuli, pekte det oppover igjen.