Børsfest etter prisbrems i USA

I måned etter måned har investorer sett etter tegn på at farten i økonomien bremser.

Sentralbankene har skremt i gang et børsfall i år ved å sette opp renten i rasende fart for å få ned prisveksten i økonomien.

Torsdag trodde de fleste at ferske inflasjonstall fra USA skulle vise at prisene hadde steget 7,9 prosent det siste året, men tallet som tikket inn var 7,7 prosent, ifølge Det amerikanske byrået for arbeidsmarkedsstatistikk.

– Den amerikanske økonomien har vært truet av høy inflasjon og en sentralbank som har gjort alt for å få ned inflasjonen og dermed satt rentene kraftig opp. Så kommer det lavere inflasjon. Da tenker man at sentralbanken ikke trenger å gjøre så mye, sier sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Markets.

Sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Markets. Foto: Moment Studio

Sendte aksjekursene i været

Både høyere rente og en nedgang i økonomien vil gå utover hvor mye bedriftene tjener, og derfor også hvor mye utbytte investorene kan forvente om de kjøper aksjer.

Etter tallene kom fra USA torsdag ettermiddag, var det duket for børsfest som også smittet Asia og Europa med optimisme:

Indeksen med USAs største selskaper, S & P 500 steg med 5,54 prosent, mens teknologiindeksen Nasdaq Composite steg med 7,35 prosent. Oppgangen i USA er den sterkeste siden 2020.

Fredag morgen steg Hongkong-børsen med 7,58 prosent, mens japanske Nikkei 225 steg med 2,98 prosent.

Klokken 09.00 åpnet Oslo Børs med en oppgang på 0,7 prosent.

Tallene kom inn før børsene stengte i Europa i går, og også i går steg børsene.

Tror rentetoppen er rundt hjørnet

At tallene fra verdens største økonomi også gir børsfest i andre deler av verden, forklarer Bruce slik:

– For det første er det jo bra for verden rentene går mindre opp i USA, og at det går bedre i amerikansk økonomi. Men så er det også sånn at amerikanske børser er et styrende lokomotiv, sier han.

– Men det kommer vel flere rentehevinger selv om prisveksten ser ut til å roe seg litt?

– Ja, det gjør det helt sikkert. Nå har man kranglet om sentralbanken skulle sett opp renten med 0,75 eller 0,5 prosentpoeng på neste møtet. Det tallet her gjør at nå er alle overbevist om at det blir 0,5 prosentpoeng, sier Bruce, og fortsetter:

– Det er fortsatt mye, men det er mindre enn forrige gang da renten økte med 0,75 prosentpoeng i USA. Det tyder på at dempingen av farten i renteøkningene er på vei, og at vi nærmer oss rentetoppen. Det liker markedet veldig godt.