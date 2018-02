Børser verden over følger etter oppgangen på Wall Street

Investorene på Wall Street fikk en tøff start på uka, etter at Dow Jones-indeksen falt med 4,6 prosent. Asiatiske børser fulgte raskt etter i samme spor.

Tirsdag hoppa Dow Jones-indeksen i New York opp og ned, men endte med oppgang på 2,3 prosent ved stengetid. Også S&P-indeksen klatra oppover - med økning på 1,74 prosent.

I morgentimene onsdag ble det klart at både asiatiske og europeiske børser også klatrer oppover.

Oslo Børs steg med 2 prosent fra start onsdag, økninga ble redusert til rundt 0,6 prosent et kvarter etter åpningstid.

Den britiske børsen steg 0,7 prosent etter åpningen, mens oppgangen i Tyskland var på 0,6 prosent.

Nikkei-indeksen i Tokyo gikk opp 3,1 prosent ved åpning natt til onsdag, men oppgangen ble redusert utover dagen. Klokka 9.35 norsk tid ligger indeksen såvidt over nullpunkt.

Også på de andre ledende børsene i Asia gikk det oppover fra start natt til onsdag norsk tid. Hang Seng-indeksen i Hongkong steg med 2,8 prosent fra start onsdag, ifølge BBC. Klokka 9.35 onsdag ligger imidlertid denne indeksen på en nedgang på 0,89 prosent.

Tror ustabiliteten vil vare

Oppsvingen i Tokyo var den første indikasjonen på at tirsdagens oppgang på Wall Street blir godt mottatt også på verdens øvrige aksjemarkeder.

Flere tror imidlertid at ustabiliteten på børsene kommer til å fortsette en stund til.

– Vær forberedt på flyktighet og fest setebeltene for de neste par ukene, sier JJ Kinahan, investeringsstrateg i TD Ameritrade.

Stephen Diggle, medgrunnlegger av et Singapore-basert hedgefond, mener aksjer og obligasjoner fortsatt er for høyt prisa.

– Markedet har vært ute av balanse en stund. På kort sikt tror jeg ustabiliteten kan forbli høy, sier han til Bloomberg.

Nikkei-indeksen ved Tokyo-børsen har tatt igjen 70 prosent av fallet på tirsdag, ifølge DN Investor.

De viktigste kinesiske børsene, som ofte er mindre påvirket av utviklingen i aksjemarkedene ellers av verden, fikk også en god start på dagen. Hovedindeksen i Shanghai økte med 1,3 prosent, mens den viktigste indeksen på Shenzhen-børsen sør i landet steg med 1,6 prosent.

Oppgang på Oslo Børs onsdag

De siste dagens berg-og-dal-bane på aksjemarkedet ble utløst av frykt for økt inflasjon og påfølgende renteheving i USA.

Den industridominerte Dow Jones-indeksen stupte mandag med flere poeng enn på noen enkeltdag siden finanskrisen i 2008 og endte 4,6 prosent lavere enn før helgen.

Den prosentvise nedgangen var den nest verste siden krisen for ti år siden. Også den bredere S&P-indeksen og hovedindeksen på teknologibørsen Nasdaq fulgte et lignende mønster.

Oslo Børs endte med nedgang på 2,7 prosent ved stengetid tirsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ved Oslo Børs starta tirsdagen med et fall på rundt 3,8 prosent, men fallet ble redusert til 2,27 prosent ved stengetid. De to selskapene som gikk mest ned var flyselskapet Norwegian og Element, et investeringsselskap i mineralsektoren.

Norske økonomer spådde tirsdag at frykta for økt rente, som ligger bak børsfall på de internasjonale markedene, også vil bety renteøkning i Norge.

Onsdag morgen starta hovedindeksen på Oslo Børs med en oppgang på 2 prosent. Et kvarter ut i åpningstida i Oslo var oppgangen redusert til rundt 0,6 prosent.