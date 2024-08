1. Hva skjer nå?

– Jeg ville ikke gjort noe med mine fond basert på dette. Sparer man i aksjefond så må man regne med store svingninger, og tidvis så er det usikkerhet i markedet.

Det sier sjefanalytiker i Nordea Markets, Erik Bruce. Mandag og tirsdag har det vært store svingninger i børsmarkedene verden over etter at Japanske Nikkei-indeksen var i fritt fall. Tirsdag ser det ut til at situasjonen har bedret seg noe.

Et børsfall på 3 prosent, som var tilfelle i Oslo mandag formiddag, betyr at verdier for over 12 milliarder kroner forsvant over natta.

Nedgang på mandag skyldes at valutaen i Japan, yenen har blitt sterkere mot den amerikanske dollaren. I tillegg øker svake jobbtall fra USA frykten for en resesjon.

Sjefanalytiker i Nordea Markets, Erik Bruce. Foto: Alf Simensen / NRK

– Japan kjenner ekstra mye på det, det kommer resten av det globale markedet til å gjøre også, men ikke i samme omfang som i Japan.

Han sier at markedene ofte reagerer sterkt når det er uro på børsen, og at vi trenger gode tall fra USA for å unngå at situasjonen eskalerer.

2. Bør jeg selge?

– Det er generelt lurt å ha is i magen, sier Hege Winther Lindseth.

Hun står bak Instagram-kontoen «Aksjereisen», hvor hun deler tips og råd til alle som vil investere i fond og aksjer.

I tillegg er hun utdannet autorisert finansiell rådgiver, og jobber i investeringsappen Stack x me.

Selv har Lindseth tapt nesten 2,5 prosent av egne investeringer den siste uken. Likevel har hun ingen planer om å selge.

Hege Winther Lindseth har tapt 2,46 prosent etter børsfallet som startet sist uke. Foto: Hege Winther Lindseth

Hun forklarer at hvorvidt man bør selge eller kjøpe nå, avhenger av hvilken strategi man har valgt seg.

– Ikke selg deg ut nå, er mitt første og fremste råd. Men har man en kortsiktig strategi på investeringene, så er det kanskje lurt å selge seg ut.

Lindseth sikter da til sparere med kortsiktige investeringer i aksjer, og som vil ha ut pengene allerede neste år.

Hun sier at det gjelder spesielt de som ikke har romslig nok økonomi til å tape det de har investert.

3. Bør jeg investere?

– Har man en langsiktig sparestrategi, så vil jeg si at det nå er en kjøpsmulighet, sier Lindseth.

Er det en ting hun har lært siden hun fant ut at sparepengene ikke vokser av seg selv på konto, er det nettopp å investere.

Foto: Sindre Winther Johnsen

– Så lenge man har penger til overs som kan stå i markedet i pluss fem år, så bør man kjøpe, sier Lindseth.

Selv vil hun vente et par dager til, før hun kjøper og investerer i nye aksjer og fond – håpet er nemlig at børsen skal falle litt til, slik at hun kan handle enda billigere.

– Aksjemarkedet svinger opp og ned, så ha den strategien i bunnen og følg den.

4. Hva skjer fremover?

Både Lindseth og Bruce trekker frem covid som et eksempel på hva som kan skje når det er uro i markedet.

Pandemien gjorde at indeksen som måler frykt i aksjemarkedet steg til værs, som igjen resulterte i at mange solgte seg ut.

– Det vi lærte da covid traff oss, er at mange taper hvis man blir lammet av frykten og selger seg ut, sier Bruce.

Gjennom årene har vi opplevd krakk, finanskriser, økonomisk nedgang og tidvis dype fall på norske og internasjonale indekser.

Historien har gjentatte ganger vist at nedgangsperioder er midlertidige, og at aksjemarkedet gir god avkastning på lengre sikt.

Mandag morgen var hovedindeksen på Oslo Børs i fritt fall den første tiden etter åpning. Den fortsatte å synke før den etter hvert så ut til å stabilisere seg.

Utviklingen var den samme på de andre nordiske børsene og på de viktigste børsene i Europa.