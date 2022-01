Børsene stuper etter varsel om renteheving i USA

Torsdag ettermiddag stengte den såkalte hovedindeksen på Oslo Børs ned rundt 1,4 prosent. Det skjer etter at den amerikanske sentralbanken onsdag kveld publiserte et referat fra sitt møte i desember.

Fra referatet fremgår det blant annet at sentralbanken, ofte kalt Fed, er bekymret for den høye inflasjonen i landet.

I desember varslet Fed at de ligger an til å heve styringsrenten tre ganger i 2022. I dag ligger renten i intervallet 0-0,25 prosent.

Banken varsler også at den vil trappe ned såkalte støttekjøp av obligasjoner dobbelt så raskt som tidligere varslet. Dette fordi den amerikanske økonomien anses å være i bedring.

Ser til sikre selskaper

NRK skrev i desember at norske husholdninger har doblet aksjesparingen siden pandemien slo inn, med nullrenter som har fungert som bensin på bålet for et skyhøyt aksjemarked.

En av dem som investerer i aksjemarkedet er Hans-Jørgen Wagelid (22) fra Sandvika i Bærum. Wagelid studerer økonomi og administrasjon på Handelshøyskolen BI i Trondheim, der han også er medlem av finansgruppen Bull Invest.

Hans Jørgen (22) er småsparer og aksjeinteressert Foto: Audun Torsdalen

For Hans-Jørgen kom det brede børsfallet som følge av meldingen fra Fed som ventet.

– Ja i forhold til det vi så i går så vil jeg si at det var det. Man kunne hvert fall forvente det på Oslo Børs, siden det er en børs som styres mye av markedene rundt seg.

Tror på mer turbulens

Han er ikke videre bekymret for utviklingen på børsen, men tror personlig at det kan være lurt å sette penger i selskaper med sikker inntjening i dag, fremfor mer usikre alternativer.

– Jeg ser for meg at mange selskaper som har vært populære blant oss småsparere trolig vil bli påvirket mer enn det vi er vant til. Vi er vant til at det har gått mye oppover, men nå kan det kanskje være lurt å se til tryggere havner og selskaper som tjener penger og som har noe å vise til på papiret.

Samtidig tror Hans-Jørgen på mer turbulens i markedet fremover, og har det i bakhodet når han skal plassere sine penger i fremtiden.

– Jeg tenker å sette penger i sikre selskaper som har inntjening i dag. Vekstselskaper prises i forhold til hva de skal tjene i fremtiden, og dette vil bli påvirket av renten som er i dag. Når den amerikanske sentralbanken varsler at de vil øke renten raskere enn det som først var forventet, så vil jo det påvirke.

Sparing i aksjer og aksjefond Du trenger javascript for å se video.

– Oslo Børs er et attraktivt sted å være

I tillegg til Oslo Børs, har også de tre amerikanske hovedbørsene, samt børser over hele Europa, reagert med bred nedgang etter beskjeden fra USAs sentralbank.

De amerikanske børsene falt tungt i går, og fortsetter fallet ytterligere torsdag ettermiddag norsk tid.

Sjefstrateg i Nordea, Erik Bruce, mener markedet er bekymret for at man skal stramme inn på den veldig stimulerende pengepolitikken som man har for øyeblikket.

– Jo høyere rente, jo svakere vil veksten bli. Rentene har vært veldig lave, så det å spare i aksjer har vært veldig gunstig. Når rentene går opp så kan det tenkes at det blir mer gunstig å spare i bank og heller sette pengene i rentepapirer enn aksjer.

Sjefstrateg i Nordea, Erik Bruce, mener markedet er bekymret for at man skal stramme inn på den veldig stimulerende pengepolitikken som man har for øyeblikket. Foto: NRK

Til tross for bred børsnedgang verden over, har oljeprisen holdt seg relativt stabil. Et fat nordsjøolje handles i dag til rundt litt over 80 dollar fatet.

Bruce peker på den stabile oljeprisen som et positivt tegn for utviklingen på Oslo Børs.

– Det er positivt for Oslo Børs at oljeprisen holder seg og ikke ble rammet av uroen. Så Oslo Børs er et attraktivt sted å være.

– Så det er ingen grunn til å bli grepet av panikk?

– Nei, det ville ikke jeg blitt i hvert fall. Det er alltid større usikkerhet ved å ha penger i aksjer, og det svinger mye mer enn å ha bankinnskudd, så man må alltid ta hensyn til at det kan være større svingninger, men på litt sikt så tror jeg at aksjemarkedet vil gi bra avkastning i år.

Samtidig råder han småsparere til å spre investeringene sine.

– Nå tror ikke jeg at oljeprisene skal så veldig mye mer opp, så jeg tor det fortsatt er lurt å spre investeringene på mange forskjellige områder og ikke bare Oslo Børs, men også en bred internasjonal eksponering i aksjene sine.

Spår større svingninger

Også Seniorøkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, peker på den urovekkende høye inflasjonen i USA som årsak til nervøsiteten i markedet.

– Det er et uttrykk for at markedsaktørene nå er nervøse for at vi kan få en bråere innstramming i politikken enn det en så for seg på forhånd, sier hun.

Seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets peker særlig på aksjer som er verdsatt basert på pengene de skal tjene i fremtiden som ekstra sårbare for rentehevinger. Foto: Thomas Wi

Haugland peker særlig på aksjer som er verdsatt basert på pengene de skal tjene i fremtiden som ekstra sårbare for rentehevinger.

– Det er særlig teknologiaksjer, aksjer som er basert på inntjening langt frem i tid som er sårbare for en renteoppgang. Her har usedvanlig lave renter presset opp prisene på disse aksjene i lengre tid, og nå er frykten at man skal få en fryktelig revers her når renteoppgangen blir kraftig, forklarer Haugland.

Hun spår større svingninger i markedet nå som økt inflasjon er på trappene.

– Ja, nå er tiden kommet for innstramming i både penger og finanspolitikk, etter noen dramatiske år knyttet til koronaviruset. Politikkresponsen som har vært eksepsjonell skal snus, og borger for en ustabil utvikling i finansmarkedene som har blitt vant til kraftig stimulans.