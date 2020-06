Børsen faller kraftig fra start

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hovedindeksen på Oslo Børs faller over 3 prosent fra start mandag morgen. Også oljeprisen og kronekursen faller fra morgenen av.

Det skjer etter økende frykt i markedene for en ny smittebølge av koronaviruset. I Kina, som har hatt strenge smitteverntiltak, har det i løpet av helgen blitt påvist nye smittetilfeller i Beijing. Det har ført til at myndighetene har stengt ned markeder og nabolag i hovedstaden.

De asiatiske børsene falt 2 prosent natt til mandag på frykt for en ny oppblomstring av viruset. Samtidig er markedene bekymret for at smittetallene stiger i flere land som nå er i gang med å lette på de strenge smitteverntiltakene.

Hovedindeksen på Oslo Børs 2015 2016 2017 2018 2019 2020 400 500 600 700 800 900 1000 POENG

Laks-aksjene stuper

Etter at det ble oppdaget koronavirus på et skjærebrett for importert laks på Bejings største ferskvaremarked, har det nærmest vært stans i salget av laks i den kinesiske hovedstaden.

Norsk laks er svært populært i Kina, men glimrer med sitt fravær i hyllene på flere butikker NRK var innom mandag. Flere av de store supermarkedkjedene har stanset salg av importert laks, skriver Global Times.

– Vi får rapporter om kanselleringer av ordre av fersk laks til markedet som følge av tiltakene for testing av matvarer som nå er satt i verk, sier fiskeriutsending i Norsk Sjømatråd i Kina, Victoria Braathen, til NRK.

På Oslo Børs faller sjømatselskapene kraftig fra start. Lakseselskapet Mowi er ned over 6 prosent, Lerøy Seafood faller 3,5 prosent, Grieg Seafood er ned 2,7 prosent, mens Salmar er ned over 5 prosent.

Også oljeselskapene faller på børs. Equinor er så langt ned 2,4 prosent.

Slik rammer koronaviruset norsk økonomi

SAS får krisehjelp

Mandag morgen kom nyheten om at den svenske regjeringen vil støtte flyselskapet SAS med 5 milliarder svenske kroner. I tillegg har den danske regjeringen planer om rekapitalisering, kommer det frem i meldingen.

Flyselskapet opplyser imidlertid om at rekapitaliseringen vil innbære at det vil bli behov for 12,5 milliarder svenske kroner og ytterligere tiltak.

SAS-aksjen steg 6 prosent fra start, men er nå opp 2,3 prosent.