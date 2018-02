Børresen hevder hun likevel ikke advarte Thommessen om ny byggesprekk

I går fortalte en presset Thommessen at han gikk inn i julen fullstendig uvitende om at det ville komme nok en kostnadssprekk i utbyggingen av Stortinget.

Det sto i sterk kontrast til pressemeldingen Ida Børresen skrev da hun gikk av som direktør for Stortinget. «Før jul varslet vi presidentskapet om at vi trolig ville gå ut over kostnadsrammen på 1,8 milliarder kroner,» skrev hun da.

Kort tid før Thommessens hastemøte om saken på Stortinget i går, sendte Børresen en e-post til presidentskapet. I e-posten, som NRK har fått tilgang til, trekker hun den omstridte formuleringen.

– Vi varslet om en presset økonomisk situasjon, men vi trodde det var håndterbart. Vi varslet ikke om overskridelser, sier den avgåtte stortingsdirektøren til NRK.

Viktig setning

TUNNEL: Stortinget bygger blant annet nytt postmottak og en underjordisk tunnel. Prislappen har så langt steget til 2,3 milliarder kroner. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Børresens første uttalelse om at Thommesen ble advart, har vakt stor oppsikt. Det er fordi Thommesen 20. desember slo fast at prosjektet fortsatt skulle ha en kostnadsramme på 1,8 milliarder kroner.

I eposten til presidentskapet skriver hun nå at hun sa fra om «at prosjektets økonomi var presset, men (...) at kostnadsrammen på ca. 1,8 milliarder fortsatt lå fast».

– Det ble ikke gitt informasjon til stortingspresidenten eller presidentskapet som tilsa at det presidenten sa i stortingssalen var uriktig, skriver Børresen i eposten.

– Jeg beklager at jeg har bidratt til denne uklarheten, skriver hun videre, og viser til at 15. februar – dagen da hun gikk av – var veldig stressende for henne.

Espen Aas forklarer byggeskandalen på Stortinget

Moxnes: – Underlig

VIL HA SVAR: Bjørnar Moxnes (R). Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes, som har foreslått en ny avstemning om hvem som skal være stortingspresident, mener kritikken mot Thommessen fortsatt er berettiget.

– Det er litt underlig at den avgåtte direktøren først sier én ting i en pressemelding, altså skriftlig og ikke i en sleivete kommentar, for så å gi en korrigert versjon per e-post nå. Det er et underlig skue, sier Moxnes til NRK.

Han håper stortingspresidenten snart vil gi stortingsrepresentantene innsyn i korrespondansen i saken, slik han har bedt om.

– Med tanke på den enorme kostnadsoverskridelsen er det mest naturlige i verden at Stortinget får innsyn i korrespondansen om overskridelsene før jul. Nå må vi få fakta på bordet, slik at vi kan kartlegge ansvarsforhold og hendelsesforløp, sier han.

Måtte gå

Ida Børresen måtte gå av som Stortingets direktør 15. februar – kort tid før hun uansett skulle slutte i jobben. Det skjedde samtidig som det ble kjent at prislappen for skandaleprosjektet ville stige med ytterligere 500 millioner kroner.

Flere har den siste tiden stilt spørsmål om hvorvidt stortingspresident Olemic Thommessen burde ha skjønt at skandaleprosjektet styrte mot nok en kostnadsoverskridelse.

– Jeg mener man også tar ansvar ved å bli, sa Thommessen da han møtte pressen i går og ble spurt om også han burde trekke seg.

I morgen tidlig møter han Stortingets finanskomité og parlamentariske ledere for å forklare hva den siste overskridelsen skyldes.