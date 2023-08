– Velkommen til huset mitt, sier Kristian Bjånes.

Han svinger opp på utfartsparkeringen i Vestmarksetra i en mørkeblå Mitsubishi.

Bilen har det siste halve året fungert både som hjem og fremkomstmiddel for 26-åringen.

– Hvis man skal regne i kvadratmeter, så skal man vel ikke egentlig regne med senga, så da har jeg vel gode halvannen kvadratmeter, sier Bjånes og ler.

I Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) sin rapport for første kvartal i år, skriver forbundet at de aldri har registrert færre førstegangskjøpere som i 2023.

For Bjånes ble løsningen på høye boligpriser og et tettpakket boligmarked i Oslo, å bo i bilen.

Det er ikke mye plass å boltre seg på, men nok til at Kristian Bjånes har plass til både seng og kjøkken i bilen. Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Livet i bil

I fire år bodde Bjånes på en studentbolig i Oslo. Da han begynte å se etter en egen leilighet å kjøpe, innså han raskt at veien dit var lang.

– Jeg innså veldig fort at hvis jeg skulle kjøpe, så måtte jeg spare en god stund, sier Bjånes.

Leieprisene syns han også ble for høye, og det var da han kom frem til at bilen kunne bli hans nye hjem.

Kristian Bjånes har nå bodd i bilen i et halvt år. Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Bilen fikk han av faren, som han egentlig hadde kjøpt for å bruke deler av den til sin egen bil.

– Han sa at hvis jeg fikset hans bil slik at den ble EU-godkjent, så skulle jeg få den. Planen var hele tiden å bygge den om til å ha den til helgeturer, forklarer Bjånes.

Foruten de sotete bakrutene, og skiboksen som er festet til taket året rundt, er det lite som tilsier at det bor noen i bilen.

Bak i bilen har Bjånes både komfyr og kjøleboks. Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Men den er utstyrt med både seng, komfyr, kjøleboks og vanntank.

– Mange sier jeg har åpen løsning mellom soverom, kjøkken og bad. Det stemmer jo, og det funker ganske bra, sier Bjånes.

– Heldigvis er det mye billigere å spise ute her enn ute på restaurant.

Dyrt for førstegangskjøpere i Oslo

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4.643.491 kroner ved utgangen av juni.

Så langt i år har boligprisene i Norge steget med 5,2 prosent, selv om de i juli sank med 1,1 prosent.

I Oslo steg prisene sesongjustert med 0,5 prosent.

Sjeføkonom hos Eika, Jan Ludvig Andreassen, trekker frem sentraliseringseffekten som en av grunnen til at boligprisene stiger i Oslo.

– Vi har en sentraliseringseffekt, hvor særlig unge mennesker og akademikere ønsker seg til hovedstadsområdet. Så det har i lang tid vært slik at befolkningsveksten i Norge har vært rundt Oslofjorden.

Det er vanskelig å bygge nytt i Oslo, påpeker sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika. Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Eika er enig med Eiendom Norge at det ikke er en god idé å heve renten igjen nå i august.

Han peker på flere grunner til dette, men at de få sektorene som allerede rammes veldig hardt som nyboligkjøp, vil rammes enda hardere.

– Det er mer grunnleggende å sette spørsmålstegn ved politikken, for når du hever renten og du får for lite boligbygging, da får du også for få boliger om noen år, sier Eika.

– Men det er nok slik i Oslo at det er vanskelig å bygge nytt. Husk at Oslo er 500 km², og av de er det bare 150 som kan bebygges, resten er vann og vernet skog. Så det er vanskelig å presse inn stadig nye folkegrupper i Oslo, og da stiger prisene ytterligere.

– Sikkerhet i høysetet

Sikkerheten har Bjønes også tenkt på, og bilen er utstyrt med egen gassalarm, brannalarm og CO₂-alarm, i tillegg til brannslukningsapparat.

– Sikkerhet er i høysetet, delvis på grunn av mamma. Hun var ikke bekymret for at jeg skulle krasje eller bli ranet i «store skumle Oslo», men at det skulle gå hull på gassbeholderen, sier Bjånes.

Den tidligere studenten forteller at de få av vennene hans som har kjøpt egen leilighet, ikke gjør det alene, men kjøper med venner eller kjærester.

Han forklarer at ved å bo i bilen har han kuttet bokostnadene drastisk, og at det er slik han sparer penger til egen bolig.

– Selv med veldig lave bokostnader, må jeg spare lenge før jeg har råd til å kjøpe noe ordentlig i Oslo, sier Bjånes. Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Anbefaler livet i bil

Bjånes og andre førstegangskjøpere nemlig er ute etter de boligene i Oslo det er høyest etterspørsel etter. De som både er små og sentrale.

Eika tror derfor det er lurt at førstegangskjøpere justerer boligdrømmen litt.

– Hvis du skal kjøpe, så kjøp langs tog- og trikkelinjer, eller nær trafikale knutepunkt et stykke utenfor sentrum. Så tenkt logistikk når du skal kjøpe din første leilighet. Selv bodde jeg på Høybråten i utkanten av Oslo, hvor det er gode forbindelser til Oslo, og det er billig, sier Eika.

Bjånes trives med å bo i bil, men målet er å kunne kjøpe bolig i Oslo. Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Bjånes har et mål om å spare nok penger til å komme seg nærmere Oslo.

– Friheten og den ekstra tiden med å bo nærmere jobb gjør det ekstra attraktiv å bo i selve Oslo, sier han.



Men foreløpig trives han godt med botilværelsen i bil, og har akkurat fått den EU-godkjent i to nye år.

– Hvis man har stå på vilje, har lyst å gjøre noe nytt og ikke er redd for å skille seg litt ut, så vil jeg absolutt anbefale livet i bilen.