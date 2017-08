Bondevik: – Det mest uforutsigbare valget i mitt politiske liv

De to tidligere statsministerne snakker om årets meget spennende valgkamp, og sammenligner den med hvordan det var i deres tid.

For Bondevik fremstår årets valgkamp som den mest uforutsigbare i hele hans politiske liv.

Kjell Magne Bondevik sier dette ligger an til å bli et av de mest spennende valgene han har vært vitne til. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Jeg var jo selv heltidspolitiker i 33 år, og nå har det gått 12 år siden det. I løpet av disse 45 årene tror jeg at jeg aldri har opplevd at det er så åpent to uker før et valg. Det kan virke mobiliserende på velgerne. Det gjør det veldig spennende, sier den tidligere KrF-politikeren.

Snakker med Hareide

Begge har fulgt sine partier i valgkampen og har sine betraktninger rundt partilederne i Høyre og KrF etter den første partilederdebatten.

Bondevik mener KrF-leder Knut Arild Hareide sto sterkt i verdidebatten, men at han selv ikke var fornøyd med totaliteten da de to snakket sammen i ettertid.

– Min oppgave i ettertid er å oppmuntre. Og som han sa selv: «Jeg kommer sterkt tilbake». Det blir flere partilederdebatter, sier Bondevik.

– Erna har ikke behov for mine råd

Kåre Willoch under Høyres landsmøte i år. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kåre Willoch har ikke snakket med statsminister og Høyre-leder Erna Solberg etter partilederdebatten.

– Hun har ikke behov for mine råd, for hun er så velorientert selv, sier Willoch.

De to har minimalt med planer om å delta selv i årets valgkamp på vegne av sine gamle partier.

– Jeg lovte å delta i et par dager. Blant annet i mitt hjemfylke Møre og Romsdal. Nå bor jeg på Kolbotn og gjør kanskje en innsats der, sier Bondevik.

– Men ellers synes jeg at det skal være de som nå står i fronten for de forskjellige partiene som skal gjøre valgkampen.

Bondevik og Willoch har flere tiår med politisk erfaring bak seg. Bondevik var kirke- og undervisningsminister i Willochs regjering på 80-tallet. Her er de to under Holmenkollrennet for parlamentarikere i 1986. Foto: Morten Hvaal / NTB scanpix

– Ikke behov for syvende far i huset

Willoch på sin side synes det går så bra med Høyre at han ikke har noen planer om å blande seg inn.

– Jeg har inntrykk av at den nåværende ledelsen i partiet klarer valgkampen utmerket, og har tenkt som så at syvende far i huset ikke trenger å delta, sier han og ler.

Når det gjelder spådommer fra de erfarne herremennene, så lener de begge mot en Sentrum–høyreregjering etter den 1. september.

– Jeg tør ikke spå noen ting. Det er gode muligheter for borgerlig valgseier, og det er en viss risiko for seier på den andre siden, sier Willoch, mens Kjell Magne Bondevik er litt mer tydelig på at han tror Solberg fortsetter som statsminister.

– Så håper jeg at det før eller senere etter valget blir sammen med KrF og Venstre slik at det igjen blir en høyre-sentrumsregjering som jeg og Kåre har gode erfaringer med, sier Bondevik.