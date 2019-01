Bondevik støtter Ropstad: – Han er ingen mørkemann

Ropstad har måttet tåle mye kritikk etter at han tok fatt på oppgaven med å føre partiet til høyre og inn i regjering med Fremskrittspartiet, Venstre og Høyre.

Spesielt hans kamp for å få satt KrF-stempel på abortlovgivningen har ført til mye motbør fra meningsmotstanderne.

– Tragisk debatt

Nå går tidligere statsminister og KrF-leder Kjell Magne Bondevik ut og kritiserer kritikerne og støtter den nyslåtte barne- og familieministeren.

– Kjell-Ingolf er veldig urettferdig behandla. Han er framstilt som en mørkemann. Jeg kjenner han så godt at jeg vet at det er totalt urettferdig. Jeg synes det er et lavt debattnivå. De som kaller seg tolerante har ost av intoleranse, sier Bondevik til NRK.

Han sier det er tragisk at det ikke er mulig å føre en mer saklig og rolig abortdebatt i Norge.

– Hver gang noen tar opp en vesentlig problemstilling, så er det noen som går i skyttergravene og fremstiller det som noe helt annet enn det det er. Det synes jeg er trist, sier Bondevik.

Full støtte som fremtidig partileder

Bondevik og barnebarnet Simen har stått på motsatt fløy av Ropstad denne høsten og så helst at KrF tok en venstresving i det politiske veivalget.

Nå peker begge på Ropstad som den som bør ta over partiledervervet i Kristelig Folkeparti etter Knut Arild Hareide.

– Jeg har ment det i mange år. Slik situasjonen er nå, er han en naturlig og god kandidat, sier Kjell Magne Bondevik.

Leder i Akershus KrFU Simen Bondevik tok til tårene da partiet valgte blått 3. november, og vurderte å melde seg ut av partiet. Han er fortsatt i tenkeboksen, men er full av lovord om Ropstad.

– Til tross for våre uenigheter, er han utrolig dyktig. Hvis han blir partileder, som jeg regner med at han blir, så er jeg sikker på at han kan begeistre meg og veldig mange andre, sier den yngste Bondevik.

SE VIDEO: Simen Bondevik gråt da den røde drømmen brast i høst. Han er fortsatt i tenkeboksen på om han vil forlate partiet.

I går kom 18-åringen med et lite stikk til Ropstad på sosiale medier fordi sistnevnte ikke ønsker å delta i Pride-paraden.

På Twitter skrev Bondevik: «Klarer du å gå i ett tog, så klarer du å gå i to!».

– Den tweeten var et forsøk å å ta et viktig budskap og gjøre det med litt humor og snert. Det er et problem i Norge og resten av verden at homofile blir diskriminert. Jeg har i alle fall tenkt å gå sammen med KrFU, og jeg håper å se Ropstad i toget, sier Bondevik.

Kjell Ingolf Ropstad sier han er glad for støtten, og avviser at det har vært vanskelig å ha dem mot seg i prosessen med å velge retning.

– Nei, det synes jeg ikke. Kjell Magne har vært en viktig støttespiller for å få gjennomslag for politikken. Jeg har søkt råd hos ham og fått gode innspill. Vi er helt enige i politikken, og det er det viktigste, sier Ropstad.

Stolt og optimistisk

Begge Bondevikene vil nå legge striden bak seg og velger å være optimistiske til KrF som medlem av en borgerlig flertallsregjering.

– Det er veldig mye godt i denne plattformen fra regjeringen som gjenspeiler KrF-politikk. Jeg vil denne regjeringen vel og håper at det går bra, sier Kjell Magne Bondevik.

Simen Bondevik sier han er svært stolt over de tre KrF-statsrådene som trasket ut på Slottsplassen i går formiddag, men at han hadde blandede følelser.

– Men enhver regjering blir bedre med KrF. Vi styrer på bakgrunn av regjeringsplattformen og ikke Frps partiprogram. Det er veldig godt å vite, sier Bondevik.