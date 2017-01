– Jeg synes det var en veldig konfronterende tale. Jeg hadde håpet at når han inntok embetet så ville han være mer inkluderende, både innenrikspolitisk og nasjonalt, sier Bondevik til NRK under KrFs landskonferanse.

Bondevik reagerer på at Trump knapt ga noe plass til på utenrikspolitikk i sin tale, og sier det er urovekkende at den amerikanske presidenten ikke adresserer de store verdensspørsmålene.

– Det var en appell til usunn nasjonalisme. Nasjonalismen kan jo i og for seg ha noe godt ved seg, altså at man er stolt av landet vi hører til, men talen handlet om å bygge barrierer. Det at han ikke rakte hånda ut til andre kontinenter og grupper, synes jeg er et dårlig tegn, sier Bondevik.

– Kan etterlate Europa i en skvis

Den tidligere statsministeren frykter Trump også kommer til å bryte opp handelsavtaler og skape uro i verdensøkonomien.

Han er i tvil om hvilken bevissthet den ferske presidenten har om internasjonal lov og folkerett. I tillegg er lederen for Oslosenteret bekymret for hva slags forhold USAs nye president kommer til å få med den andre stormakten, Russland.

– Dersom han inngår en eventuelt allianse med Vladimir Putin, kan det etterlate Europa i en skvis, så det er mange spørsmålstegn, sier Bondevik.

– Håper ikke knyttneven blir signalet på hans virke

KrF-leder Knut Arild Hareide reagerer på en konfronterende tonen i president Donald Trumps tale. Bildet er tatt under en pressekonferanse i desember i fjor. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Dagens KrF-leder, Knut Arild Hareide, er heller ikke beroliget etter gårsdagens tale fra en av verdens mektigste. I likhet med Bondevik reagerer han på den konfronterende tonen i talen.

– Det at USA har nok med seg selv, er noe nytt. USA er verdens eneste supermakt. De har tidligere tatt et ansvar utover sitt eget land, og det er også noe som USA har tjent på.

Hareide understreker samtidig at det er for tidlig å konkludere med hva Trumps presidentperiode vil innebære.

– Men det var en tale som ga grunn til bekymring. Jeg hadde håpet at Donald Trump skulle rekke ut en hånd, både til hele USAs befolkning, men også til hele verden. Isteden så vi en knyttneve. Jeg håper ikke at det blir signalet på hans politiske virke.

