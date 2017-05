I Bøndenes hus i Oslo finpusses argumenter og plakater før aksjonene som er planlagt fredag. Også i år er bøndene sinte og frustrerte.

– I morgen skal vi blokkere lagrene til de tre store kjedene for å viktiggjøre norsk matproduksjon, sier Lars Bartnes, leder i Norges Bondelag.

På denne måten markerer bøndene sin kamp etter at det ble brudd i jordbruksforehandlingene tirsdag.

Aksjonstraktorer på veiene

– Vi vil kjøre inn med traktorer å blokkere inn- og utkjøring utenfor lagrene til Norgesgruppen, Coop og Rema. Det gjør at det blir mindre varer i mange butikker, advarer Bartnes.

SISTE HÅND PÅ VERKET: Ledere i Bondelaget legger siste hånd på verket før fredagens aksjoner. Morgendagens aksjon vil ramme matvarekjedene og deres kunder. Foto: NRK

Lederen i Bondelaget tror norske forbrukere vil støtte aksjonene, selv om det kan bli mangel på noen varer i morgen.

STOPP: Etter bruddet 16. mai, ber bøndene om at landbruksminister Jon Georg Dale (FRP) snur. Det er uenighet om hvor mye penger bøndene skal få i år og hvordan pengene fordeles. Foto: NRK

– Vi vil ikke ramme forbrukere eller kjedene, sier Bartnes,

– Tror du at dere får sympati og støtte fra folk flest?

– 92 prosent av befolkningen støtter landbruket vi har i dag, viser undersøkelser vi har utført. Det viser støtte til bøndene, sier Bartnes.

En milliard skiller partene

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) uttalte tirsdag at han var overrasket over at jordbruksorganisasjonen sa nei til en avtale som ville gitt bøndene en bedre inntektsøkning enn andre grupper.

– Statens tilbud med en ramme på 410 millioner kroner legger til rette for en inntektsvekst i jordbruket på 2,25 prosent fra 2017 til 2018. Det gir for eksempel inntektsmuligheter på cirka 569.000 kroner for et gårdsbruk med 15 kyr, sa Dale.

Statens første tilbud var 410 millioner kroner. Det skiller én milliard kroner mellom statens tilbud og bøndenes krav. Bondeorganisasjonene at inntektene øker og at oppgjøret gir et vesentlig løft for små og mellomstore bruk.

Les: Køyrde med traktorar i kolonne på E39

Les: – Bøndene driv eit politisk spel

Les: Sinte bønder satte ministeren i gapestokk