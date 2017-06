– Det ble jeg faktisk litt overraska over. Der har vi virkelig en jobb å gjøre. Men der må vi ta vår del av ansvaret, sier 2. nestleder i Bondelaget Brita Skallerud til NRK.

OVERRASKET: Brita Skallerud, 2. nestleder i Bondelaget er overrasket over at bønder selv står for den nest største nedbyggingen av matjord. Det gjør de ved å bygge driftsbygninger og landbruksveger. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

SSB og Norsk institutt for bioøkonomi la akkurat fram en rapport som viser at det har blitt bygget ned over 8.100 dekar matjord hvert år de siste årene.

Det er dobbelt så mye matjord per år i forhold til hva Stortinget har satt som makstak etter 2020.

Hedmarksbønder ødelegger mest matjord

Hedmark er det fylket hvor bønder selv bygger ned mest matjord. Bonde Håkon Marius Kvæken i Løten bygde 1200 kvadratmeter fjøs på dyrkbar jord. Men det har han ikke dårlig samvittighet for:

– Det nye fjøset gir bedre velferd for dyrene og bedre mat til forbrukerne, sier han til NRK.

At matjord forsvinner er likevel en bekymring han deler. For rundt 20 år siden solgte han unna 40 mål med god matjord til boliger. Det gir ham fortsatt dårlig samvittighet, men han har altså ikke dårlig samvittighet for å ha bygd bedre fjøs.

Bonde Håkon Marius Kvæken i Løten bygde 1200 kvadratmeter fjøs på dyrkbar jord. Foto: Ola Bjørlo Strande

Matjord forsvinner for alltid

Når matjord blir borte, er den borte for alltid. Derfor mener Norges Bondelag at landbruksministeren må lage en handlingsplan for hvordan man skal komme ned til 4.000 dekar per år.

– I Norge er det bare tre prosent matjord, vi har et spesielt ansvar å forvalte den for kommende generasjoner, sier Brita Skallerud.

Vi møter henne på noe som engang var matjord i Hvam kommune i Akershus. En seks felts motorvei spiser seg her gjennom grønne enger. Og like ved veien er det bygget et større handelsområde på det Bondelaget beskriver som prima matjord. Budskapet er at næring, boliger og veier i større grad må bygges andre steder enn på matjord.

Slik bygger bønder ned matjord Ekspandér faktaboks Mellom 2004 og 2015 ble det årlig omdisponert 8.100 dekar matjord. Det er mer enn dobbelt så mye som Stortinget har vedtatt som årlig maksimum fra 2020.

8.100 dekar tilsvarer nær hele Oslo innenfor ring 2 eller åtte ganger Midtbyen i Trondheim.

Mens boligbygging forsyner seg med mest matjord, så forsvinner 22 prosent til landbruksformål og utgjør dermed det nest største formålet.

Bygninger til landbruksformål har ikke omdisponeringsforbud etter jordloven, slik det for eksempel er for boliger og veger. Driftsbygninger og landbruksveger regnes som ledd i jordbruksproduksjonen, og omfattes ikke av omdisponeringsforbudet selv om tiltaket skjer på jordbruksareal eller dyrkbar jord.

Ringsaker er den kommunen som bygger ned mest jordbruksareal til landbruksformål, deretter følger Elverum. Blant fylkene bygde landbruket ned mest jord i Hedmark med 3.200 dekar, deretter Rogaland med 2.800 dekar. Kilde: SSB og Nibio

– Er det ikke rart at bøndene selv står for den nest største nedbyggingen av matjord, når den er så viktig å ta vare på?

– Vi kan bli mye flinkere

– Vi kan bli mye flinkere vi også, for eksempel ved å rive gamle låver og bygge nye der gamle har stått. Egentlig har vi ikke hatt mye fokus på det tidligere dessverre. Der må vi ta oss sjøl skikkelig i nakken, sier Skallerud og trekker fram at moderne krav til driftsbygg og landbruksveger i seg selv krever areal.

Landbruksminister Jon Georg Dale mener handlingsplanen bøndene ber om, allerede ble levert i 2015.

– Vi har laget en strategi som går i 17 punkt for å nå målet som Stortinget satt, sier landbruksminister Dale (FrP).

Truer med søknadsplikt

– Utfordringen er jo at bøndene selv bygger ned nesten 22 prosent av den totaldyrka jorda som går ut av drift, sier Dale.

Og nå truer Dale om å pålegge bønder søknadsplikt, som gjelder når man skal bygge vei, næringsvirksomhet eller boliger på matjord.

– Bøndene kan ikkje fortsette å bygge ned så mye av den dyrka jorda uten at vi skal vurdere om også bøndene skal få søknadsplikt, avslutter Dale.