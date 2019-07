Bomtopp råder Høyre til å ringe hvis de ønsker samarbeid i Oslo

Bjørn Revil og FNB er brått blitt en maktfaktor i Oslo. De kan komme til å vippe maktbalansen fra rødt til blått etter valget hvis de velger å samarbeide med Høyre og Frp.

– Jeg har lyst til å bo i et fritt land hvor jeg kan kjøre hvor jeg vil og folk kan bevege seg hvor de vil, sier Revil.

Selv bor han sentralt rett ved Rodeløkka øst i Oslo sentrum og krysser ganske sjelden bommene han ønsker å fjerne.

– Jeg bruker lite bil selv egentlig da. Jeg sykler jo mest. Men jeg ser hvordan en del andre mennesker blir ordentlig rammet og når folk ikke kan leve et normalt sosialt liv fordi det er for dyrt og vanskelig å få parkert, da tenker jeg at det ikke er sånn jeg vil ha det, sier han.

Komplett seriøs

Byrådsleder Raymond Johansen og Arbeiderpartiet har mistet mange velgere til partiet som har fått 8–9 prosent oppslutning. Nå truer de det som for kort tid siden så ut som en nokså sikker rødgrønn valgseier i Oslo.

– Raymond Johansen kalte oss komplett useriøse og jeg føler meg heller som en litt kjedelig historielærer på 52. Jeg er ikke så komplett useriøs, sier Revil som kommer med en egen oppfordring til byrådslederen:

– Veldig mange på listene våre er jo vanlige mennesker med vanlige jobber, så jeg skjønner ikke at vi skal være spesielt useriøse. Jeg synes også Raymond Johansen som byrådsleder har et ansvar for at den politiske debatten skal foregå på et saklig og skikkelig nivå.

Bjørn Revil og FNB er brått blitt en maktfaktor i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kranglefant?

– Men hvorfor vil egentlig en selverklært sindig historieleder engasjere seg så kraftig mot at bilistene skal betale for sykkelveien han selv bruker?

– Bompengesystemet rammer skjevt og tilfeldig. Det er det vi reagerer på egentlig. Veiene er allerede betalt av fellesskapet. Vi kan ikke ha ordninger som rammer noen og gjør at noen blir ekskludert. Og jeg synes klimaspørsmålet har fått overskygge mange viktigere miljøspørsmål.

– Hvordan da?

– Artsmangfold er viktig, plast i havet, avskoging rundt omkring i verden. Det er mange sånne miljøspørsmål som er viktige og bymiljøet handler om andre ting enn klima og klimautslipp. Bak argumenter om miljø ligger ofte det enda viktigere spørsmålet om penger. Jeg føler at mye av det som skjer rundt bommer og parkeringsrestriksjoner handler like mye om penger som det handler om bymiljø.

– Ring meg

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg mener FNB bør samarbeide med Høyre og Frp om et nytt byråd. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

FNB og Revil sier de har en helhetlig politikk. Bom er altså ikke alt.

– Er det noen partier som ekskluderer seg på grunn av annen politikk hvis de er enige med dere når det gjelder bom?

– Godt spørsmål som jeg kanskje burde gruble litt på. Men vi bør ikke kompromisse på kjernesakene våre. Vi kan ikke støtte et parti som øker bomsatsene.

Den grublingen har Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg snakket høyt om at bør føre til at FNB samarbeider med Høyre og Frp om et nytt byråd.

– Lae Solberg sier han ønsker å samarbeide med dere. Hørt noe?

– Nei, han er hjertelig velkommen til å ta kontakt når det måtte passe ham. Jeg har jo lest avisen, så kan det jo hende at toveiskommunikasjon fungerer enda bedre enn enveiskommunikasjon når det gjelder politikk, sier Revil.