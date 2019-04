Bompengemotstandere går til valg i flere fylker og kommuner

Partiet ble stiftet i Stavanger i 2014 i protest mot den nye bompakken som ble vedtatt innført.

Ved kommune- og fylkestingsvalget fikk partiet inn tre representanter i bystyret i byen.

Siden da har partiet spredd seg til flere deler av landet, og har klart å stille liste i fire fylker foran høstens valg.

Sprer seg

Foruten Rogaland, stiller partiet lister ved fylkestingsvalgene i Vestland, Viken og Vestfold og Telemark.

I tillegg stiller FNB med lister i følgende kommuner:

Oslo

Bergen

Askøy

Alver

Øygarden

Stavanger

Sandnes

Sola

Klepp

Skien

Porsgrunn

I Drammen har partiet «Nei til bomring» samlet nok underskrifter til å stille liste, og i Tromsø har bompengemotstanderne gått til valg som «Nei til bompenger».

Tre absolutte krav

BOMMOTSTANDER: Byrådslederkandidat Trym Aafløy (FNB) hadde havnet på vippen i Bergen, ifølge en fersk meningsmåling. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Torsdag vakte det oppsikt da FNB i Bergen fikk 16,9 prosents oppslutning på en meningsmåling utført for Bergens Tidende.

Dermed er FNB byens tredje største parti, og dersom meningsmålingen hadde vært valgresultatet, ville partiet havnet på vippen mellom blokkene i Norges nest største by.

Førstekandidat Trym Aafløy mener det er for tidlig å si hvilken side det vil være naturlig for partiet hans å samarbeide med.

– Vi vil vente og se hvordan situasjonen faktisk blir etter valget før vi tar noe endelig stilling til det, sier Aafløy til NRK.

Aafløy har likevel tre absolutte krav til dem han skal samarbeide med.

Fjerne de nylig oppsatte 13 bommene i utkanten og to i Bergen sentrum.

Redusere prisnivået i de øvrige bomstasjonene.

Hindre at Bybanentraséen til Åsane blir lagt over Bryggen i Bergen.

– Uten bom stopper Bergen

Byrådslederkandidat for Høyre i Bergen Harald Victor Hove er samstemt med FNP når det gjelder Bybanen, men å gå tilbake på alle bompengevedtakene Høyre har vært med på, er uaktuelt.

– De fleste forstår at dersom man fjerner bompengene helt, vil utbyggingen av Bergen stoppe opp, sier Hove til NRK.

Høyre vil derimot se på om bomsatsene for dem som blir hardest rammet.

– Vi har foreslått at man skal innføre rabatter for barnefamilier som er særlig rammet og som er særlig avhengig av bil. Det betyr at de kunne ha redusert utgiftene sine fra 30.000 kroner til 15.000 kroner i året. Fremdeles ville mange ha vært frustrert, men det er vår måte å organisere det på, sier Hove.

– Dårlige forhandlere

Arbeiderpartiets byrådslederkandidat Roger Valhammer sier han forstår frustrasjonen og erkjenner at bompengesatsene er høye, men at lokalpolitikerne er bundet på hender og føtter.

– Hvis regjeringen og statlige midler i det hele tatt skal være med og finansiere noe som helst i Bergen, så krever de 50 prosent lokal finansiering. Den eneste måten å få ned bompengene på, er at staten betaler mer, sier Valhammer.

FNPs Aafløy mener derimot at avtalen med staten kan reforhandles for å få senket kravet om lokal finansiering.

– De som har forhandlet på vegne av Bergen kommune har gjort en veldig dårlig jobb. Det virker jo som om de ikke har forhandlet i det hele tatt, men bare godtatt alt som kommer fra Staten. Vi må ta fram en større kalkulator og se ting litt i sammenheng og se om det er mulig med andre løsninger, sier Aafløy.