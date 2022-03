Bombene faller over Kharkiv – langt under bakken er det musikkfestival

Byen Kharkiv har siden starten av krigen vært beleiret av russiske styrker, og blir daglig rammet av nye angrep.

Tusenvis av byens beboere har søkt tilflukt på T-banestasjonene.

Disse ble under den kalde krigen bygget som tilfluktsrom, fordi man da fryktet atomkrig. Mange har nå bodd nede på stasjonene siden starten av Russlands invasjon den 24. februar.

Det har blitt lange dager og uker under bakken, men lørdag sørget fem musikere for et velkomment avbrekk.

Da forvandlet de en av byens største T-banestasjoner til et konsertlokale.

– De første dagene av krigen var det en stillhet inni meg. Så forstod jeg at vi må fortsette å leve, for våre idealer, for landet vårt og for fremtiden vår, sa fiolinist Tatiana Chukh til AFP.

– Kanskje var det den beste konserten i mitt liv.

Musikere holdt en klassisk konsert på en av Kharkivs T-banestasjoner. Video: AP. Du trenger javascript for å se video. Musikere holdt en klassisk konsert på en av Kharkivs T-banestasjoner. Video: AP.

Konserten fant sted på samme dag som Kharkiv Music Fest, en av de mest prestisjefylte musikkfestivalene i Ukraina, normalt ville startet.

– Denne minikonserten er et symbol på at lys vil overvinne mørke, at sannheten vil seire over løgner, sa festivalens leder Sergiy Politutchy.

Han la ikke skjul på at organiseringen av konserten var komplisert, på grunn av sikkerhetssituasjonen.

– Men vi fikk det til!

Fem musikere holdt en klassisk konsert på en av de største T-banestasjonene i Kharkiv lørdag. Foto: ARIS MESSINIS / AFP Ukrainas nasjonalsang var blant stykkene som ble spilt. Foto: THOMAS PETER / Reuters Foto: ARIS MESSINIS / AFP Foto: ARIS MESSINIS / AFP Foto: THOMAS PETER / Reuters

Lyspunkt i en vanskelig hverdag

Kharkiv er Ukrainas nest største by, som ligger nær grensen til Russland nordøst i landet.

Russiske angrep mot byen har pågått helt siden starten av krigen. Ødeleggelsene er enorme.

Ukrainske myndigheter har meldt om hundrevis av drepte sivile. Rundt tusen bygninger skal være ødelagte.

En kvinne rydder i ødeleggelsene på en skole i Kharkiv, søndag 27. mars. Foto: THOMAS PETER / Reuters

Denne uken har allikevel flere lyspunkt kommet ut fra den stadig mer ødelagte byen.

Barna som med sine foresatte søker tilflukt på en av byens T-banestasjoner, fikk seg en hyggelig overraskelse.

Tre personer utkledd som Spiderman, Batman og en rosa kanin sørget for underholdning og aktiviteter nede i den ellers lite spennende undergrunnen.

Barna på en T-banestasjon i Kharkiv fikk et oppmuntrende besøk denne helgen. Video: Reuters. Du trenger javascript for å se video. Barna på en T-banestasjon i Kharkiv fikk et oppmuntrende besøk denne helgen. Video: Reuters.

Det er også publisert videoer av den profesjonelle cellisten Denys Karachevtsev. De viser musikeren som spiller foran bygg skadet i angrep.

– Det var en idé, for å være til hjelp for folket mitt, landet mitt og hjembyen min. Jeg elsker denne byen, dens innbyggere. Hva enn jeg kan gjøre for å hjelpe vil jeg gjøre, sa Karachevtsev til AFP.

– Folk forteller at videoene bringer litt normalitet tilbake til livene deres. Det er viktig på dette tidspunktet.

Cellisten Denys Karachevtsev spiller foran ødelagte bygninger i Kharkiv. Video: Reuters. Du trenger javascript for å se video. Cellisten Denys Karachevtsev spiller foran ødelagte bygninger i Kharkiv. Video: Reuters.

Vil ikke stole på Russlands uttalelser

Fredag sa den russiske hæren at de har oppnådd sine mål og vil konsentrere seg om en «fullstendig frigjøring» av Donbas-regionen øst i Ukraina.

– Kamppotensialet til Ukrainas væpnede styrker har blitt betydelig redusert, noe som gjør at vi kan fokusere vår hovedinnsats på å oppnå hovedmålet – frigjøringen av Donbas, sa sjef for generalstaben i den russiske hæren Sergej Rudskoj.

Ukrainske myndigheter sa lørdag at de ikke kan stole på uttalelsen fra den russiske hæren. Det fordi Russland fortsetter å angripe og omringe befolkningen i byer som Tsjernihiv, Kharkiv og Mariupol. Det skriver nyhetsbyrået AP.