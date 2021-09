Bollestad vil ikke svare på om hun vil bli ny KrF-leder

Kjell Ingolf Ropstad ankom Slottet i 11-tiden for sitt siste statsråd som barne- og familieminister.

Ropstad på vei inn på Slottet. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Etter få minutter var møtet over og regjeringens svarte biler forlot Slottet igjen.

Det var ingen seremoni med nøkkeloverrekkelse i sammenheng med at Olaug Bollestad overtok Ropstads post.

Fredag tar hun over som fungerende leder for KrF inntil partiet har valgt en ny leder.

Bollestad vil verken si ja eller nei

Flere har pekt på Olaug Bollestad som en naturlig ny leder i KrF, fordi hun i dag er 1. nestleder og en av bare to KrF-ere på Stortinget i tillegg til Ropstad.

Selv vil ikke Bollestad svare NRK på om hun kunne tenke seg å overta vervet.

– Men du ville vel sagt nei hvis du ikke var aktuell?

– Jeg vil svare enten et nei eller et ja til de formelle organene i KrF, før jeg svarer media.

– Synes du at lederen av KrF bør sitte på Stortinget?

– Det har jeg ingen formening om, faktisk.

– Ingen formening om et så viktig spørsmål?

– Jo det er et viktig spørsmål. Men i respekt for prosessen i partiet, så vil ikke jeg kortslutte en sånn prosess.

Røse vil ikke bli partileder

I tillegg til Olaug Bollestad og Dag-Inge Ulstein er det flere som har nevn Ida Lindtveit Røse som mulig ny partileder.

Ida Lindtveit Røse er nevnt som en mulig joker i lederjakten i KrF. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

28-åringen vikarierte som barne- og familieminister da Ropstad hadde pappaperm 1. juni til 21. august i 2020. Hun er ellers gruppeleder for KrF på fylkestinget i Viken.

Til NRK sier Røse at hun ikke ønsker ledervervet i KrF nå.

– Jeg har registrert at flere har nevnt meg og det er veldig hyggelig, men jeg tenker at det ikke er aktuelt nå.

– Hvorfor ikke?

– Fordi jeg tenker det er naturlig at lederen av KrF sitter på Stortinget.

Røse vil ikke svarer på hvem hun selv ønsker som leder i partiet.

Når det gjelder om hun selv ønsker seg en plass i ledelsen, for eksempel som nestleder, svarer Røse at hun ønsker å påta seg de verv partiet ønsker henne i.

Varslet sin avgang i helgen

Det var lørdag ettermiddag det ble kjent at Kjell Ingolf Ropstad trekker seg både som partileder i Kristelig Folkeparti og som barne- og familieminister.

Statsminister Erna Solberg kunngjorde deretter at Ropstad ville gå av i et ekstraordinært statsråd på mandag.

Det er bare noen uker til hele regjeringen går av etter valgtapet.

Det skjer så fort Ap-leder Jonas Gahr Støre har klart å forhandle frem en ny regjering.

Nye skatteavsløringer

Det var en hardt presset Ropstad som lørdag annonserte sin avgang. Det skjedde etter at Aftenposten hadde komme med nok en avsløring om KrF-lederens økonomi.

Lørdag holdt Kjell Ingolf Ropstad pressekonferanse for å informere om at han trekker seg som partileder og statsråd. Foto: Annika Byrde / NTB

Etter tidligere avsløringer om at Ropstad hevdet han bodde på gutterommet for å få pendlerleilighet, kom det nå nye avsløringer om statsrådsboligen han fikk da han gikk inn i regjering.

For å slippe fordelsbeskatning av leiligheten oppga Ropstad til Skatteetaten at han hadde utgifter hos foreldrene. Han hadde ingen utgifter.

Fredag ble det kjent at Økokrim hadde kontaktet skatteetaten.

Flere jurister mente saken var svært alvorlig og at Ropstad kunne bli straffeforfulgt for skatteunndragelse.

Dette er Ropstad-saken Ekspandér faktaboks KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad hadde folkeregistrert adresse hos sine foreldre frem til fjor

Ropstad hadde pendlerleiligheten på Stortingets regning fra 2010 til 2019

Opplysningene Ropstad ga om å være bosatt på gutterommet, gjorde at han og familien kunne bo i pendlerbolig betalt av Stortinget

I 2019 går KrF inn i regjering og Ropstad blir statsråd.

Da går han fra å ha pendlerleilighet fra Stortinget til å ha statsrådsbolig gjennom SMK.

Ropstad er på det tidspunktet folkeregistrert hos foreldrene på Sørlandet.

På et skjema til SMK skriver Ropstad at han ikke har utgifter til egen bolig. Da mener SMK at statsrådboligen er en skattepliktig fordel. Ropstad betaler skatt av boligen i 2019.

For å slippe å betale denne skatten, avtaler Ropstad med foreldrene at han i 2020 skal betale noen av deres utgifter på boligen på Sørlandet.

Dermed får han "utgifter til egen bolig", noe han oppgir til SMK på et skjema for 2020.

Ropstad sier han etter planen skulle betale foreldrene i slutten av 2020. Men i mellomtiden kommer SMK, etter dialog med Skatteetaten, til at boligen til Ropstad likevel ikke er skattepliktig (uavhengig av om han har utgifter til den eller ikke).

Ropstad avtaler da med sine foreldre at de dropper hans planlagte betalinger til dem. Men Ropstad glemmer å rapportere til SMK at han nå «ikke har utgifter til egen bolig».

I ettertid har Skatteetaten presisert at boligen til Ropstad likevel er skattepliktig, og Ropstad har sagt at han vil etterbetale skatt Kilder: Aftenposten, NRK

Uro i KrF

Etter den første runden med Aftenpostens avsløringer om Ropstads økonomi gjorde partiet sitt dårligste valg siden krigen.

Ropstad sa i helgen til Agderposten at han selv trodde at «gutteromssaken» kan ha påvirket valget negativt.

Partiet var deretter splittet i sin reaksjon på de nye avsløringene rundt partilederen som kom i forrige uke.

Fredag kveld sa KrFs gruppeleder i Skien, Erik Nes, til NRK at han ikke hadde tillit til Ropstad og at han måtte trekke seg.

– Før valget syntes jeg dette var alvorlig, men når jeg hørte det jeg hørte i dag og så pressekonferansen, så må jeg si at min tillit forsvant, sier Næs.

Mange ville ikke kommentere om de hadde tillit når NRK eller annen presse tok kontakt. I Agder var det bare én elleve lokallagsledere som hadde tillit da Fedrelandsvennen ringte.

– Det som har skjedd, kan være tillits-svekkende. Men vi er et kristent parti. Og Kjell Ingolf Ropstad har bedt om unnskyldning. Som kristne skal vi tilgi. Derfor har jeg full tillit til Ropstad, sier lokallagsleder Runar Røinås i Iveland KrF til avisa.

Forståelse for at han trakk seg

Etter at det lørdag ble kjent at Kjell Ingolf Ropstad trakk seg som både statsråd og partileder var det mange som uttrykte forståelse for det.

– Jeg har forståelse og respekt for den situasjonen Ropstad står i, og vil benytte anledningen til å takke for samarbeid over flere år, sier Erna Solberg til pressen lørdag

Knut Arild Hareide, som gikk av som partileder i KrF etter at han tapte kampen om retningsvalget for partiet sa lørdag at han syntes det var en trist dag.

– Men mest krevende er det for Kjell Ingolf og familien. Han har beklaget og sagt at dette ikke burde skjedd, sier Hareide.