Bollestad vil hjelpe utanlandske barn av IS-krigarar

Statsminister Erna Solberg (H) har opna for å hente heim foreldrelause, norske barn av IS-medlemar.

No tek konstituert KrF-leiar Olaug Bollestad også til orde for å hjelpe barn som ikkje er norske.

– Det er nokon ungar som vi som norsk nasjon kan seie ikkje er våre, fordi dei ikkje er norske. Men dei er vårt ansvar, fordi vi har sett korleis dei lever, og vi må bruke middel på å hjelpe dei, seier Bollestad, og held fram:

– Vi kan ikkje fråskrive oss det ansvaret å gi humanitær hjelp og bistandsmiddel for å hjelpe ungar som er i naud. Det ansvaret må vi ta sjølv om dei ikkje er norske.

Eit splitta parti

Fråsegna kom i talen ho heldt ved opninga av Kristeleg Folkeparti landsmøte på Sola i Rogaland fredag føremiddag.

KrFs landsmøte 2019 Ekspandér faktaboks Kristeleg Folkeparti er samla til landsmøte på Clarion Air Hotel på Sola i Rogaland 26.-28. april. Laurdag vel partiet ny partileiing. Kjell Ingolf Ropstad er innstilt som ny partileiar. Ingelin Noresjø er innstilt som ny 2. nestleiar. Olaug Bollestad vil halde fram som 1. nestleiar etter å ha vore konstituert partileiar sidan Knut Arild Hareide gjekk av i haust. Landsmøtet skal ta føre seg 14 resolusjonar om alt frå havvind og pappaperm til oljepolitikk og einsemd. KrF skal også vedta eit lokalpolitisk manifest.

Det blei spontan applaus i landsmøtesalen då ho uttala følgjande om norske barn av IS-medlemar:

– Dei har ikkje valt sine foreldre, dei er ungar, og dei er våre ungar.

Partiet vart splitta i to under haustens val av politisk retning, men søker no å samle seg om eit felles politisk prosjekt.

– I dag er vi alle gule, sa fylkesordførar i Rogaland, Solveig Ege Tengesdal, då ho ønska landsmøtet velkommen fredag føremiddag.

Bollestad heldt deretter partileiars tale.

Ho var oppteken av menneskeverd, eldrepolitikk, forvaltaransvar og KrFs likeverdsreform, om å sjå menneska, jobbe mot sorteringssamfunnet og for inkludering, og verne om familiebedrifter.

– Vi vil styrke, og ikkje styre familien. KrF set alltid ungane først, sa ho.