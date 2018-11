Bollestad om endringer i abortloven: – Vil ikke røre ved kvinners selvbestemmelse

Bakgrunnen for demonstrasjonen er at Erna Solberg har åpnet for å diskutere endringer i abortloven, dersom KrF går inn i et regjeringssamarbeid.

Det er paragraf 2c i abortloven KrF ønsker å endre. Paragrafen åpner for abort etter 12. uke dersom barnet har Downs syndrom eller alvorlige sykdommer.

Paragraf 2 c i abortloven Ekspandér faktaboks Abortloven lister opp flere grunner til at en nemnd kan innvilge abort etter uke 12. Paragraf 2. c er den eneste som sier noe om barnet, og ikke om mors situasjon.

Den sier at svangerskapsavbrudd kan skje når «det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet».

Motstanderne kaller dette en «sorteringsparagraf» fordi den åpner for at fostre kan velges bort på bakgrunn av sine egenskaper.

Paragrafen har også blitt kalt «Downs-paragrafen». Beregninger fra Medisinsk fødselsregister viser at omtrent 90 prosent av foreldrene velger å avbryte svangerskapet dersom fosteret har Downs syndrom.

Nestleder i KrF Olaug Bollestad, mener folk feiltolker partiet når de hevder at forslaget om en lovendring vil rokke ved kvinners rett til selvbestemt abort.

– Å ta ut paragraf 2c handler ikke om selvbestemmelsen til kvinner. Det handler om barns rett til å ha det samme lovverket rundt seg.

Mener dagens lov diskriminerer

Bollestad mener at feilen med loven slik den står i dag, er at den diskriminerer barn på bakgrunn av sykdom eller egenskaper.

– Det er viktig for oss at loven signaliserer at alle barn har den samme verdien.

– Hva med livskvaliteten til barna? Er alle liv verdt å leve?

– Jeg mener at vi ikke må diskriminere folk og si at de har et mindre verdig liv, kun fordi de ikke kan gjøre det samme som meg. Da er det bedre å tilrettelegge, for eksempel ved å tilby brukerstyrt personlig assistense til de som trenger det.

Hvis KrF får gjennomslag for å fjerne paragraf 2c fra abortloven, vil avgjørelsen om hvorvidt en kvinne kan ta abort etter 12. uke hvile på paragraf 2a og b.

Der står det at senabort kan innvilges dersom svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon, eller føre til urimelig belastning for kvinnens fysiske eller psykiske helse.

Dette sier loven om abort etter 12. uke Ekspandér faktaboks Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når: a) Svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan føre til urimelig belastning for kvinnens fysiske eller psykiske helse. Det skal tas hensyn til om hun har disposisjon for sykdom; b) Svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon; c) Det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet; d) Hun ble gravid under forhold som nevnt i straffeloven §§ 312-314, eller svangerskapet er et resultat av omstendigheter som omtalt i straffeloven §§ 291, 293-296, 299, 301, 302 og 314; eller e) Hun er alvorlig sinnslidende eller psykisk utviklingshemmet i betydelig grad. Ved vurderingen av begjæring om avbrudd begrunnet i forhold som nevnt foran i tredje ledd bokstav a, b og c skal det tas hensyn til kvinnens samlete situasjon, herunder hennes muligheter til å dra tilfredsstillende omsorg for barnet. Det skal legges vesentlig vekt på hvordan kvinnen selv bedømmer sin situasjon. Kravene til grunn for innvilgelse av svangerskapsavbrudd skal øke med svangerskapets lengde. Etter utgangen av attende svangerskapsuke kan et svangerskap ikke avbrytes med mindre det er særlig tungtveiende grunner for det. Er det grunn til å anta at fosteret er levedyktig, kan tillatelse til svangerskapsavbrudd ikke gis. Kilde: Lovdata

– Vi skal ivareta to hensyn: kvinnens og barnets. Hensynet til kvinnens rettigheter og situasjon blir ivaretatt gjennom paragraf 2a og b, sier Bollestad.

Nemndlege skeptisk til lovendring

Dersom en kvinne ønsker å ta abort etter 12. uke, er det opp til en nemnd å avgjøre om hun skal få sitt ønske innvilget.

Lege Ingebjørn Bleidvin har selv vært med i en slik abortnemnd. Han er svært skeptisk til forslaget om å fjerne paragraf c fra abortloven, fordi han mener det vil medføre en større belastning for kvinnen.

Nemndlege Ingebjørn Bleidvin tror at en endring i abortloven slik KrF foreslår, vil medføre en større belastning for kvinner som ønsker å ta abort etter uke 12. Foto: Privat

– I dag gjør paragraf 2c at mange senaborter ikke legger press på kvinnen. Tar vi bort denne paragrafen, ligger alt presset kun på kvinnen. Da handler det kun om: er du god nok for dette? Takler du dette som mor?

Helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg har sagt at målet med en eventuell lovendring ikke vil være å redusere antall aborter.

Dette mener Bleidvin gir et tvetydig signal.

– Det er veldig rart å sitte i vår nemnd og få beskjed om at vi ikke skal endre praksis dersom lovverket endres. Politikerne sier at vi skal legge mer vekt på kvinners situasjon. Da høres det mer ut som en indirekte innføring av fri abort frem til uke 18. Det kan vi godt diskutere, men det skal ikke snikinnføres.