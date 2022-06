Bollestad bøyer av etter internt opprør

I et brev til fylkeslagene i partiet tok sentralstyret, med Bollestad i spissen, tidligere i vår til orde for å skrote tittelen fylkessekretær og flytte stillingene til Oslo.

Det fikk mange av fylkeslagene til å reagere sterkt.

– Vi støtter ikke forslaget slik det ligger der, sa fylkesleder Britt Egeland Gulbrandsen i Viken KrF til NRK.

– Vi ser få fordeler med en slik organisering, mente fylkesleder Geirmund Lykke i Trøndelag.

– Jeg klarer ikke å se at det er nødvendig, sa fylkesleder Widar Skogan i Troms og Finnmark KrF.

Og nå har administrasjonen fått beskjed om å se på andre løsninger.

«Bedre løsning»

I et vedtak ber nå sentralstyret generalsekretæren om å legge fram to alternativer innen neste møte, i slutten av august: Enten en vesentlig forbedring innen eksisterende struktur, eller en justert, ny modell basert på høringsuttalelsene. NRK har fått vedtaket referert av en kilde i partiet med kjennskap til innholdet.

NRK har spurt KrF-leder Olaug Bollestad om hvordan den videre prosessen blir. Hun svarer i en epost at det ikke er tatt noen beslutning om fremtidig organisering.

– Sentralstyret jobber videre med dette, sier hun.

– I tillegg til modellen som har vært på høring, ønsker man å vurdere en løsning som tar utgangspunkt i denne, men som justeres noe ut fra høringsuttalelsene, samt se om man kan finne en bedre løsning innenfor eksisterende struktur, sier Bollestad i en epost.

– Vi tar sikte på at neste behandling av saken vil bli etter sommeren, men det er ikke klart nå når vi vil være klare til å trekke en konklusjon i saken.

Selv om motstanden mot det omfattende forslaget som ble sendt ut, var stor, ville flere av de tyngste fylkeslagene ikke tone flagg i saken.

– Lytter godt

Flere fylkesledere er nå fornøyd med at partiet tilsynelatende har lyttet til kritikken som kom.

– Jeg er glad for at partiets sentralstyre lytter godt til partiorganisasjonen og velger å ta en grundigere gjennomgang av alternativene, sier Lykke i Trøndelag til NRK.

Gulbrandsen i Viken ser fram til en avklaring i saken og er sikker på at det vil komme på plass en løsning som KrF kan bygge videre på.

– Hva tenker du om at KrF nå ser på alternativer?

– Det betyr at partiet tar de tillitsvalgte på alvor. Og det er bra og nødvendig for å kunne bygge organisasjonen opp mot neste valg, sier hun til NRK.

– Sentralstyrets vedtak viser at en har tatt hensyn til flere av innspillene i høringsrunden. Det er bra og er viktig for å kunne lande en best mulig organisasjon tilpasset den situasjonen KrF er i, sier fylkesleder Widar Skogan i Troms og Finnmark KrF.

– Partiorganisasjon i krise

I forslaget som ble sendt ut på høring, var Bollestad svært tydelig:

– Partiorganisasjonen er i en kritisk situasjon, skrev hun i det interne brevet.

Bakteppet for omorganiseringen ledelsen i partiet nå ønsker, er katastrofevalget i fjor høst. Da falt KrF under sperregrensen for første gang etter krigen.

Støtte fra 3,8 prosent av velgerne førte til at stortingsgruppen ble redusert fra åtte til tre representanter, noe som i sin tur fører til at partiet får vesentlig mindre i offentlig støtte.

Målet med det omstridte forslaget er å få til økt mobilisering og ressursutnyttelse og få til tydeligere prioriteringer, «frigjøre tid til kontaktarbeid og reising», skape «større fagteam» og sikre et «sterkt fagmiljø».

Men flere fylkeslag frykter viktig lokal kunnskap og forankring skal gå tapt hvis forslaget gjennomføres.