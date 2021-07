– Jeg tenker at Senterpartiet er et parti som ligger nærme KrF. Vi har mye til felles og jeg ønsker at vi skal få et godt samarbeid, sier Olaug Bollestad (KrF) i et intervju i Politisk sommerkvarter.

Selv om hun i dag sitter i regjering med Høyre og Venstre, utelukker ikke KrF-nestlederen å samarbeide med en regjering bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet dersom høstens stortingsvalg ender med rødgrønt flertall.

– Nei, det er ikke noe galt med det, hvis det blir valgets vinnere. KrF er et sentrumsparti, som betyr at vi er i stand til å finne politiske konklusjoner og vedtak sammen med både Ap og Senterpartiet, men også på høyresiden i politikken, sier Bollestad.

Skal KrF støtte høyre- eller venstresiden? Her sitter Olaug Bollestad mellom regjeringspartner Jan Tore Sanner (H) og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

Meningsmålingene tyder på at det vil bli et regjeringsskifte til høsten. Dersom Senterpartiet får det som de vil, blir det en regjering bestående kun av dem og Arbeiderpartiet.

Meningsmåling juni 2021 for Nasjonal Endring sammenlignet med april 2021 Graf med oppslutning per parti R R: 4,2 % (endring: +0,5 +0,5 4,2 % SV SV: 7,8 % (endring: +0,8 +0,8 7,8 % AP AP: 24,1 % (endring: +0,8 +0,8 24,1 % SP SP: 17,7 % (endring: +0,6 +0,6 17,7 % MDG MDG: 3,7 % (endring: −0,2 −0,2 3,7 % KRF KRF: 3,6 % (endring: +0,2 +0,2 3,6 % V V: 2,7 % (endring: −0,2 −0,2 2,7 % H H: 23,0 % (endring: −1,7 −1,7 23,0 % FRP FRP: 10,2 % (endring: −0,9 −0,9 10,2 % Andre partier: 3,2 % Utført 26 mai.–11. juni ― 11 400 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

For å få de 85 mandatene som kreves for å danne en flertallsregjering, må de også inkludere SV, slik Ap ønsker. Senterpartiet vil imidlertid ha mulighet til å samarbeide med høyresiden i enkeltsaker.

På den måten kan KrF potensielt påvirke politikken som opposisjonsparti på Stortinget.

– Tyder på en sprekk i regjeringen

– KrF har alltid hatt en drøm om en sentrumsregjering, men meningsmålingene viser at det ikke er noe velgergrunnlag for det, sier Terje Knutsen som er førsteamanuensis i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen.

Valgforsker Terje Knutsen mener Bollestads utsagn er interessant ettersom det strider med hennes nåværende regjering. Foto: Universitetet i Bergen

Han påpeker at KrF sliter med å komme over sperregrensen. Dersom dette blir valgresultatet, vil ikke partiet få flere enn to direkterepresentanter på Stortinget, forteller Knutsen.

– Er det spesielt at Bollestad åpner for et slikt samarbeid før valget?

– Ja, det viser en viss illojalitet mot regjeringsalternativet som de sitter i nå. Hun signaliserer at det er en sprekk i Solberg-regjeringen når de er villig til å gå i andre allianser.

– Senterpartiet sier de bare vil samarbeide med Ap. Tror du de kommer til å snu?

– Ja det tror jeg. Ap blir nok det klart største partiet av dem. Problemet er at de ikke er store nok til å klare å danne en flertallsregjering. Da er de avhengige av i hvert fall SV for å samarbeide fra sak til sak, sier Knutsen.

Han tror en rødgrønn regjering, slik Norge hadde under Jens Stoltenberg, kan være en mulig realitet etter valget.

Håper fortsatt på borgerlig regjering

Bollestad understreker at hun fortsatt har full tro på en Solberg-ledet regjering etter valget. Det til tross for at både KrF og Venstre sliter på meningsmålingene ved inngangen til valgkampen.

Høyresiden kommer samlet sett dårlig ut på NRKs supermåling for juni. Dersom dette blir resultatet etter valget, vil partiene som støtter Erna Solberg som statsminister kun få 65 representanter på Stortinget.

– Vi har hatt den største krisa siden andre verdenskrig, og vi har klart å styre landet gjennom det på en god måte. Det tenker jeg viser at vi er i stand til å styre også etter valget, sier Bollestad.