I dag la Eiendom Norge frem boligprisstatiskken for august. Den viser at boligprisene steg nominelt med 1,9 prosent i august. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,9 prosent.

– Boligprisene steg som normalt i august. En svak juli-måned ble etterfulgt av en sterk oppgang i august. Med en 12 måneders vekst nasjonalt på 2,6 prosent ved utgangen av måneden bekrefter det den moderate trenden vi har observert i boligmarkedet over lengre tid, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge i en pressemelding.

Boligprisene er nå 2,6 prosent høyere enn de var for et år siden.