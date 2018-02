Det har vært knyttet sterk spenning til hvordan boligmarkedet starter i 2018, etter et år hvor prisene falt, spesielt i Oslo.

Fasiten viser at prisene steg mindre enn det som er vanlig i januar. Utviklingen i januar måned er den svakeste på 10 år ifølge Eiendom Norge.

Samtidig har det aldri blitt solgt så mange boliger i januar noensinne før.

– Dette er for en svak januarmåned å regne, sier adm dir Christian Dreyer i Eiendom Norge.

– Fallende trend i boligprisene

Det er fremdeles en moderat eller negativ trend i prisutviklingen i de fleste delene av landet, viser tallene.

Boligprisene er nå 2,2 prosent lavere enn for ett år siden. Det betyr at den gjennomsnittlige boligen har en kvadratmeterpris som er tilsvarende lavere.

Men Eiendom Norge mener at det likevel er positive tegn i tallene, og at det har vært et stemingsskifte i markedet, spesielt i hovedstaden.

Metoden for hvordan utviklingen i boligprisene beregnes er endret fra og med i dag, og ekspertene mener man må være varsom med å tolke tallene.

Oslomarkedet i bedring

– Selv om det er for tidlig å friskmelde boligmarkedet i hovedstaden, er det flere tegn til bedring. Prisutviklingen for Oslo på 2,7 prosent er sterkere enn snittet for måneden de siste årene, sier Dreyer.

Prisene i Oslo er nå 9,4 prosent lavere enn for ett år siden.

Det gjør at hovedstaden har hatt den svakeste utviklingen i landet. Best utvikling har Sarpsborg/Fredrikstad vist, med en oppgang på 5,4 prosent.