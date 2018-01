Boligprisfallet fortsatte videre i desember

Klokka 11 torsdag la Eiendom Norge fram boligprisstatistikken for desember 2017.

– Den negative utviklingen i boligprisene fortsatte i den siste måneden i 2017. Selv om det er normalt med fall i prisene i desember, så er dette en svakere utvikling enn normalt, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

I tillegg til desembernedgangen, la Eiendom Norge torsdag fram tall som viste at for 2017 som helhet, sank prisene med 2,1 prosent.

Det er første gang siden 2013 at det er en nedgang i boligprisene dersom man ser året under ett.

– Store forskjeller

Når man ser på de regionale tallene, er det en negativ trend i alle de store byene. I Oslo var endringen i boligprisutviklingen på -1 prosent i desember. Dreyer sier at siden toppnivået i april 2017 har boligprisene i hovedstaden falt med 11,5 prosent.

Den svakeste endringen i desember var i Bergen, ned 2,2 prosent. Det tilsvarer samme nivå som i 2015. I Trondheim gikk det ned 1,4 prosent, mens det har vært en vekst i boligprisene i mange mindre byer i 2017.

– Det er store forskjeller mellom de store byene og de mindre stedene, sier Dreyer.

Sandefjord hadde den sterkeste utviklingen av byene, med et fall på 0,3 prosent. For året under ett er Fredrikstads oppgang på 6,7 prosent den sterkeste. Svakest var det i hovedstaden, med en nedgang på 6,2 prosent.

Dreyer viste blant annet til den regionale utviklingen i boligprisutviklingen i desember og for fjoråret under ett. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Forventet nedgang

– Boligprisfallet i desember er helt som forventet, sier administrerende direktør Carl O. Geving.

– Vår vurdering er at boligmarkedet er i ferd med å finne komfortsonen. Prisnivået er de fleste steder behageligere, og kjøperne har kommet ned fra gjerdet, fortsetter Geving. Boligselgerne lever godt med at prisnivået er korrigert ned fra kunstige høye nivåer, mener han.

I 2017 ble det lagt ut 99.167 boliger for salg i Norge. Det er 8,5 prosent flere enn året før.