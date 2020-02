Boligprisene steg med 3,3 prosent i januar

– Januareffekten viser seg veldig tydelig. Noen steder er den kraftig og man korrigerer en veldig svak slutt på året, sier administrerende direktør for Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Tradisjonelt sett går boligprisene klart opp i januar, ofte etter at prisfall mot slutten av året hvor markedet også preges av at de som ikke har fått solgt justerer ned priskravet. På forhånd hadde de fleste ekspertene ventet at januar skulle starte med prisvekst, men at prisveksten skal bli moderat for 2020 under ett.

– Den sterkest utviklingen hadde Kristiansand med 3,5 prosent sesongkorrigert, sier Lauridsen som sier man må tilbake til 2011 for å finne en sterkere januar i Norge. Likevel spår han en moderat prisvekst i år på 3 prosent.

– Veksten i antall solgte boliger og antall nye boliger på markedet vedvarer etter rekordårene 2018 og 2019, og det er både solgt og lagt ut flere boliger enn i januar 2019. Dette tyder på et marked i god balanse som oppleves som trygt for forbrukerne, sier Lauridsen.

Rentetopp

Gjennom fjoråret ble styringsrenten satt opp fra 0,75 til 1,5 prosent – et nivå Norges Bank signaliserer at de vil holde seg på fremover.

I fjor steg boligprisene med 3,2 prosent, viser tallene fra Eiendom Norge. Det er en fortsettelse av trenden fra de siste årene med moderat boligprisvekst, etter den sterke vekst i årene frem mot 2017. Den sterke prisveksten gjorde at myndighetene i 2017 innførte regler som begrenset hvor mye bankene kunne låne ut (se faktaboks).

Boliglånsforskriften Ekspandér faktaboks Boliglånet for primærbolig kan ikke overstige 85 prosent av verdien av boligen du kjøper.

Bankene kan ikke gi deg lån som er over fem ganger din årlige inntekt.

Bankene kan gi unntak for disse reglene i 10 prosent av lånene hvert kvartal. Unntaket for dette er Oslo, der grensen er 8 prosent.

Dagens forskrift gjelder frem til 31. desember 2020, etter å ha blitt fornyet i november 2019.

Opprinnelig ble boliglånsforskriften innført i starten av 2017, for å dempe den sterke boligprisveksten som hadde vært. Kilde: Regjeringen

Oslo

I Oslo steg prisene med 1,7 prosent, men korrigert for sesong moderate 0,4 prosent.

Bergen

Boligprisene i Bergen steg med 5,3 prosent, men korrigert for at Bergen gjerne starter året som en rakett så er trendveksten 0,5 prosent.

Trondheim

I Trondheim steg prisene med 3,6 prosent, mens sesongkorrigert steg prisene 0,5 prosent.

Stavanger

Prisene i Stavanger steg 5,7 prosent i januar, sesongkorrigert, 2,9 prosent.

– Vår hovedforklaring på dette er at Stavanger hadde en ganske kraftig nedgang i høst, sier Lauridsen.