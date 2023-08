Boligprisene sank med 1,1 prosent i juli

Sesongjustert steg boligprisene med 0,2 prosent, mens de nominelle boligprisene sank med 1,1 prosent, viser prisstatistikken til Eiendom Norge.

– Det var i juli store forskjeller i boligprisutviklingen, og den nasjonale utviklingen trekkes opp av en svært sterk utvikling i Kristiansand og Stavanger og en sterk utvikling i Oslo. I Bergen var utviklingen spesielt svak, sier Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen.

Så langt i år har boligprisene i Norge steget med 5,2 prosent. Eiendom Norge forventer en svakere utvikling i boligprisene fremover.

I juli ble det solgt 4.134 boliger i Norge, noe som er 1,6 prosent flere enn tilsvarende måned i 2022.

Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Foto: Johnny Vaet Nordskog

Øker mest i Kristiansand

Kristiansand og Stavanger har sterkest prisutvikling, med henholdsvis 1,5 og 1,4 prosent økning i juli. De to byene har også hatt størst prisvekst så langt i år.

Lauridsen sier at prisøkningen i områdene har sammenheng med økt aktivitet i næringslivet. At prisveksten de siste årene har vært svak, mener han legger til rette for større økning nå.

Laila Neverdahl er sjef i Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom. Foto: EiendomsMegler1 SR-Eiendom

Laila Neverdal, sjef i Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom på Sør-Vestlandet, mener effekten av høyere rente kan komme til høsten.

– Juli er en måned der boligprisene vanligvis faller. I vårt hovedmarked på Sør-Vestlandet, har vi hatt en kraftig prisvekst over tid, særlig i Rogaland og Agder. Trenden for denne delen av landet fortsetter i juli, sier Neverdal.

På andre siden av statistikken er Bergen, som i juli hadde en sesongjustert nedgang i boligprisene på 2,9 prosent. Tromsø er på bunnen i boligprisutvikling så langt i år.

Nedgang i juni

I juni falt boligprisene med 1,2 prosent, sesongjustert ned 0,5 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4.643.491 kroner ved utgangen av juni.

I mai steg boligprisene med 0,8 prosent og oppgangen var på én prosent i april. Dette til tross for at Norges Bank i flere omganger har satt opp renten og at boliglån har blitt dyrere.

Obos sine tall for Oslo viste en oppgang på 1,5 prosent fra juni til juli.

– Prisoppgangen i Oslo er større enn snittet for juli det siste tiåret. Samtidig må tallene tolkes med ekstra varsomhet fordi det er få omsetninger. Noe av grunnen til at prisene stiger så mye i Oslo, er at det ble solgt en mye større andel ett- og toromsleiligheter enn i juni, sa sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos.

Det ble solgt flere Obos-boliger i juni enn i juli.

Dyrere boliglån

Senest i juni hevet Norges Bank styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 3,75 prosent. Dermed blir boliglånene dyrere.

Lauridsen i Eiendom Norge mener Norges Bank nå bør holde renten i ro, og avvente virkningene av rentehevingene som har vært.

– Renten virker med en betydelig forsinkelse i økonomien, og det svake nyboligsalget det siste året er et varsel om svakere utvikling i norsk økonomi fremover, sier Lauridsen.

Sentralbanksjefen ser for seg at renten vil kunne øke til 4,25 prosent utover høsten. De regner også med boligprisfall i løpet av det neste halvåret av 2023.

Samtidig anslår Norges Bank at boligprisene vil være nesten 18 prosent høyere ved utgangen av 2023 enn før pandemien.

«Utover i 2024 venter vi at boligprisene igjen vil øke. Det må ses i sammenheng med at boligbyggingen er lav og at boliglånsrentene ventes å stabiliseres og etter hvert avta», står det i rapporten fra juni.

Rentekalkulator Kalkulatoren bruker formel for annuitetslån for å beregne dine månedlige kostnader. Her brukes nominell rente. Det vil si at det vil komme ett transaksjonsgebyr i tillegg som vil variere fra bank til bank. Dagens rente er hentet fra DNBs boliglånsrente for unge, og ulike banker vil ha ulik rente. Tallene som oppgis her vil derfor bli omtrentlige for deg. Månedlige utgifter er renter og avdrag samlet. Les mer om kilder og forbehold her. Se hvor mye du må betale hvis renta øker. Rente 4,8 % 5 % 5,4 % Prognose 2024 6 % 7 % Ditt lån Nedbetalingstid nå Månedlige utgifter 18 244 kr Økte renteutgifter 1 569 kr Det vil si en total utgift på 18 244 kroner i måneden, som betyr 1 569 kroner mer i ekstra renteutgifter enn det du betaler i dag. Renteutgifter er det du må betale ekstra når renta øker fra dagens rente på 4,5%

Renten settes blant annet opp for å få bukt på den høye prisveksten Norge har opplevd de siste årene.

Sentralbanken vil nemlig at nordmenn skal bruke mindre penger på varer og tjenester, slik at prisene ikke stiger mer. Og høyere renteutgifter kan føre til at man har mindre penger å bruke på varer og tjenester.

I anslagene til sentralbanken øker husholdningenes rentebelastning fra 9 prosent i år til 10 prosent neste år.

«Det vil være den høyeste rentebelastningen siden tidlig på 1990-tallet. Mot slutten av prognoseperioden anslås rentebelastningen å avta noe igjen», heter det i den pengepolitiske rapporten.

Styringsrenta i prosent Styringsrenta settes åtte ganger i året av Norges Bank. Styringsrenta styrer rentene i bankene, og påvirker dine boligutgifter. Målet med å sette opp renta er at de høye prisene skal gå ned igjen. Prognosen forteller oss hvordan Norges bank tror renta vil utvikle seg fremover. Les mer om kilder og forbehold her. Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 % 2 % 3 % 4 % 3,75 % Prognose Norges bank

NEF: Færre førstegangskjøpere

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) sin rapport for første kvartal i år, skriver forbundet at de aldri har registrert færre førstegangskjøpere som i 2023.

Forbundet har registrert et fall i antall førstegangskjøpere siden 2021. Før den tid økte antallet av de som kjøpte sin første bolig.

Samtidig ser NEF en reduksjon i antall sekundærboliger i Norge. Altså boliger som eies av folk som allerede eier bolig.

Leder Carl O. Geving i NEF mener at høy rente og høy pris vil gjøre at flere unge vil slite med å kjøpe bolig denne høsten.

– Det vil bidra til økt press på leiemarkedet som allerede er under press av et rekordhøyt antall studenter og et høyt antall ukrainske flyktninger. De store byene med Oslo i spissen står på terskelen til en reell krise i leiemarkedet, sier han, og legger til:

– Når behovet for leieboliger øker, samtidig som tilbudet av leieboliger svekkes, fører dette til et uheldig prispress i leiemarkedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.