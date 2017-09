I august ble boligene i snitt solgt til 1,2 prosent høyere priser enn i juli. Men prisøkningen er uvanlig lav for en måned som normalt er en av de sterkeste månedene når det gjelder prisutvikling i Norge. Justert for sesongvariasjoner falt prisene med 0,4 prosent.

Eiendom Norge-sjef, Christian Vammervold Dreyer, sier at det er en svak utvikling over hele landet.

NYE TALL: Eiendom Norge-sjef, Christian Vammervold Dreyer, la i dag frem boligprisstatistikken for august. Foto: Mohammad Mnawar / NRK

– Om dette skylles en smitteeffekt av de negative overskriftene som preger mediene på grunn av Oslo-markedet, eller om dette er boliglånsforskriften som rammer inn mer bredt er vanskelig å si noe om, sier Eiendom Norge-sjef, Christian Vammervold Dreyer.

Negativ utvikling i Oslo

Dreyer sier at august er en åpenbar svak måned for Oslo, med et fall på minus 0,3 prosent. 12-månedersveksten er nå nede i 3,2 prosent.

– August er historisk en måned som alltid har vist pluss, så dette føyer seg i rekken av svake måneder prismessig i Oslo.

NYE TALL: Helt siden mai har det vært en nedgang i boligprisene. I dag kunne Eiendom Norge melde at den negative utviklingen vil fortsette. Foto: Atle Markeng / NRK

Videre forklarer Dreyer at de forventer en negativ utvikling i prisene ut året.

– Samlet for sesongkorrigert vekst ligger på minus 0,5. Vi forventer en negativ vekst, og vi kommer til å ha en negativ vekst i 2017. Prognoser som vi snakker om bygger på gjennomsnittspriser.

– Vi ser at den negative utviklingen i prisene har bredt seg utover til flere regioner, sier han.

Overrasket over utviklingen

Sjeføkonom ved Handelsbanken, Kari Due-Andresen, sier det var forventet med sesongmessig fall, men at hun ble overrasket over nedgangen i hele landet.

OVERRASKET: Sjeføkonom ved Handelsbanken, Kari Due-Andresen er overrasket over den tydelige nedgangen i hele landet. Foto: Inger K. Lee/Ole P. Klepp / NRK

– Det som har overrasket meg mest er at det var en tydelig nedgang over hele landet. Det betyr jo at boligmarkedet kjøler seg ned og etterspørselen er svakere etter et sterkt fjorår.

– Hvorfor har det blitt sånn?

– Jeg tror det er boliglånsforskriften, med strengere regler for utlån til boliglån, som har begynt å bite. Jeg tror det er veldig mye av forklaringen, sier hun.

Nedgang siden mai

Eiendom Norges boligprisstatistikk for mai viste at boligprisene i Norge hadde sunket nominelt med 1,1 prosent. Justert for sesongvariasjoner hadde prisene falt med 0,7 prosent.

I mai hadde prisene i Oslo sunket med 1,4 prosent justert for sesongvariasjoner, og Dreyer forventet at Oslomarkedet ville fortsette å være svakere enn resten av landet i månedene fremover.

I de andre store byene hadde prisene økt, mest i Stavanger og Trondheim med henholdsvis 1,0 og 0,7 prosent.