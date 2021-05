– Det vi ser nå er sunt for norsk økonomi, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge på en pressekonferanse.

Henning Lauridsen leder Eiendom Norge. Foto: Vegar Erstad / NRK

Boligprisene er nå 12,2 prosent høyere enn for ett år siden, men veksten har altså dabbet av de siste månedene.

– Sterk boligprisutvikling driver gjeldsveksten, så det er sunt at prisutviklingen nå dempes, sier Lauridsen.

At boligprisene økte i april, var i tråd med det mange hadde ventet på forhånd.

April er nemlig en måned der boligprisene pleier å stige. Figuren under viser månedlig prisvekst i april de siste årene.

For å si noe om hvorvidt årets april-vekst var høyere eller lavere en normalen, ser man på den sesongkorrigerte prisveksten.

Den sesongkorrigerte veksten i april var på -0,1 prosent

Dette er første gang de sesongkorrigerte prisene faller i en måned siden april i fjor.

Ned i Oslo, opp i Stavanger

I Oslo, som har hatt et temmelig «bananas» marked det siste året, falt prisene for andre måned på rad. Fallet i april var på 0,6 prosent, etter et fall i mars på 1,2 prosent.

Til tross for to måneder med nedgang, er prisene i hovedstaden likevel 15,7 prosent høyere enn for ett år siden.

I Stavanger var utviklingen i april ganske annerledes. Der steg prisene 3,2 prosent i april. I Bergen steg prisene 0,7 prosent, mens i Trondheim var endringen null.

Tromsø opplevde et lite fall på 0,2 prosent.

Rekordomsetning hittil i år

Den moderate prisveksten mange steder er ikke hele historien om boligmarkedet.

Ser vi på antall salg, koker det. Faktisk har det aldri vært solgt så mange boliger hittil i et år som i 2021.

I april ble det solgt 8761 boliger i Norge, noe som er høyt sammenliknet med de siste årene.

Høy prisvekst siste månedene

Det siste året har boligprisene steget til dels kraftig mange steder i landet. Forklaringen som ofte trekkes fram, har med koronapandemien å gjøre.

Norges Bank har satt styringsrenta til null. Dette gir folk lavere boliglånsrenter, noe som er med på å gi mer «krutt» i budrundene.

Strenge koronatiltak fører til «tvungen sparing» fordi det er mindre å bruke penger på, som for eksempel utenlandsreiser. Mer sparing, mer penger i budrunden.

Mye hjemmekontor og –skole gjør at mange opplever at de trenger mer plass.

Det skriver mye om boligprisene fra måned til måned. Ser man utviklingen over litt lengre tid, har prisene stort sett gått én vei.