Boligprisene gikk opp med 0,5 prosent i mars

– I mars har vi har boligprisene steget med 0,5 prosent. Korrigerer vi sesongvariasjoner så sted boligprisen i Norge med 0,2 prosent, sier administrerende direktør for Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Den svakeste utviklingen hadde Kristiansand med en nedgang på 1,1 prosent.

Den sterke tolvmånedersveksten var i Hamar med oppgang på 5,6 prosent, mens Oslo hadde en nedgang på 6,6 prosent.

Boligprisene går nå opp for tredje måned på rad, der boligprisene i februar steg med 1,1 prosent, og 2,0 prosent i januar.

– Prisutviklingen i februar bekrefter trenden vi har sett de siste månedene om at boligprisene er i ferd med å stabilisere seg. Selv om vi har hatt en svakere vekst enn normalt så langt i år, så har prisfallet stoppet opp. Det ser ut til at markedet er bedre i balanse i mange av byene enn på lenge, noe som reduserer usikkerheten for dem som skal selge og kjøpe bolig, sier Dreyer.

Tallene for de største byene er som følger:

Oslo: 1,7

Bergen: – 0,2

Trondheim: 0,9

Stavanger: – 0,9

Antall solgte boliger i mars var 6632, 18 prosent færre enn i fjor, og antall boliger lagt ut for salg var 7731, 21 prosent færre enn samme periode for ett år siden. Dreyer understreker at tallene påvirkes av en påskeeffekt.

– Mars er en måned hvor vi ofte har prisoppgang, men siden påsken stort sett landet i mars i år vil dette ha innvirkning på indikatorene, sier han.

Moderat trend i markedet

Selv om det hittil i år har vært en oppgang, sier Dreyer at dette etterfølger nedgangen fra 2017.

– Trenden i markedet er moderat. Når vi summerer første kvartal har vi en samlet vekst i prisene på 3,6 prosent i nominell utvikling. Vi må tilbake til 2008 for å finne svakere start på året prismessig, sier han.

– Når vi også vet at vi ofte tar du det vi får av prisstigning etter første kvartal, så er det all grunn til å beskrive dette som en moderat utvikling. Denne trenden med moderat utvikling som vi beskriver her hvor vi har gått fra nedgang i prisene til mer en utflating på de nasjonale tallene, og den trenden er også veldig tydelig i de sesongkorrigerte tallene, sier han.

Har endret metode

Ved starten av året var det knyttet spenning til hvordan boligmarkedet ville starte etter et år hvor prisene falt på brukte boliger, spesielt i Oslo.

Eiendom Norge startet 2018 på et lavere nivå enn 2017, der boligprisene i desember falt med 1,1 prosent.

Eiendom Norge har for 2018 endret metoden for boligprisstatistikken.

Metoden er helt ny, og gjør at prisene i de store byene vil svinge mer enn tidligere, noe som igjen gjør at man bør være ekstra varsom med å tolke for mye inn i tallene, mener ekspertene.

Endringer i Eiendom Norges boligprisstatistikk 2018 Ekspandér faktaboks I beregningen av «Antall usolgte» ble en bolig tidligere fjernet etter 270 dager fra registreringsdato mens nå er denne grensen 180 dager.

I «Liggetid usolgte» er beregningen av antallet usolgte endret fra å være basert på en vekting av antall dager en usolgt bolig har ligget på varehyllen til å bruke en to-trinns-metodikk der en først registrerer median liggetid blant alle usolgte for hver dag i måneden og dernest finner gjennomsnittet over disse 28/30/31 medianene.

Det er gjennomført en endring i inndelingen i regioner og områder. Det produseres rapporter for 7 regioner og 16 underområder.

Det er gjennomført en endring i metodikken bak glatting/de-glatting. Dataperioden som de-glattingsfaktorene beregnes på, er redusert fra 2 måneder til 1 måned.

Det er nå ingen dis-aggregering i boligtyper.

Det er gjennomført en endring i beregningen av Norgesindeksen. Fra å være en separat medianberegning over alle datapunkter i Norge, er den nå en salgsvolumvektet opp-aggregering av indeksene i underområdene

Det er også utført arbeid med datakvaliteten, noe som blant annet berører klassifisering av boliger/eieform. Dette gir noen mindre justeringer i for eksempel salgsvolumer Kilde: Eiendom Norge

Nordea tegnet tidligere i år et optimistisk bilde av situasjonen i norsk økonomi som ble lagt frem i en Økonomisk analyse. Det eneste som da ble spådd som kunne true idyllen var et kraftig boligprisfall.