– Det kraftige fallet i boligprisene fortsatte i november med en nedgang på 2,2 prosent. De siste tre månedene har boligprisene falt 6,5 prosent og enkelte områder har nå negativ 12 måneders vekst, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Mest falt prisene i Bergen, der prisfallet var på 2,6 prosent i november.

Boligprisene falt med 1,9 prosent i hele landet i oktober.

Han mener det ikke unaturlig at boligprisene korrigeres, men et stort boligprisfall vil få negative konsekvenser for norsk økonomi gjennom både lavere konsum og lavere boligbygging.

De rekordhøye boligprisene som preget koronatiden, er blant grunnene til at Norges Bank seks ganger i år har hevet renten.

I skrivende stund er styringsrenten på 2,5 prosent, og den skal videre opp mot våren.

Det er renten igjen som brukes som forklaring på hvorfor boligprisene faller, slik Norges Bank vil at de skal.

Færre salg

I november ble det solgt 7.321 boliger i Norge, noe som er 14 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021.

Så langt i år er det solgt 88.383 boliger i Norge. Det er 9,7 prosent færre enn i samme periode i fjor.

– Omsetningen i boligmarkedet er nå tilbake på prepandemisk nivå. Det innebærer også at aktiviteten vil gå ned som normalt i november og desember, sier Lauridsen.

Oslo-tallene fra OBOS som kom torsdag, viste en nedgang i boligprisene på hele 4,7 prosent i november.

Spår prisfall i 2023

Prognosesenterets sjeføkonom Nejra Macic sier prisnedgangen var sterk i november, men legger til at fallet ikke var så kraftig som en del eksperter hadde spådd.

Hun mener prisene i tråd med det som er vanlig, vil fortsette ned i desember, men sprette opp igjen i januar, men ikke like mye som vanlig.

STERK NEDGANG: Det ble sterk prisnedgang i november, men ikke så ille som en del økonomer hadde spådd, sier Prognosesenterets sjeføkonom Nejra Macic.

– Vi tror prisene i desember 2023 vil være 2–3 prosent lavere enn i desember 2022.

– Det blir altså ikke noe boligpris-krakk, men veldig svak prisutvikling neste år, sier Macic.

Carl O. Geving i Eiendom Norge mener heller ikke prisnedgangen er unaturlig.

– Vi tror at rentenivået vil toppe ut i nær framtid og at usikkerheten vil slippe taket slik at korreksjonen bunner ut relativt tidlig på nyåret, sier han i en pressemelding.

Misfornøyde med utlånsforskriften

Geving skriver også om bekymring knyttet til utlånsforskriften. Finanstilsynet varslet nemlig tidligere i høst at de vil gjøre en rekke tiltak som kan gjøre det vanskeligere å få lån.

Nordeas leder for personmarked, Randi Marjamaa, deler denne bekymringen.

– Hvis regjeringen nå velger å stramme inn utlånsreglene, tror vi at veien inn i boligmarkedet blir nesten umulig for de mange som ikke har pengesterke foreldre som støtte, skriver hun i en pressemelding fra Nordea.

I en rapport fra selskapet Samfunnsøkonomisk Analyse som ble presentert i slutten av september, er prognosen et prisfall på 8 prosent fra nå og ut 2023.

– Boligprisene fortsetter ned i november som forventet, skrev DNB Eiendom, som har laget en egen analyse på boligprisene, på forhånd.

– Negativ prisutvikling er i tråd med hva som er normalt på denne tiden av året, og spesielt i et nedadgående marked, sier Renate Sørestrand-Hansen, leder i DNB Eiendom.