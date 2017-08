Boligprisene fortsetter å falle

Prisene på boliger i hele landet sank med 1,2 prosent nominelt i juli, ifølge boligprisstatistikken fra Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,2 prosent. I Oslo og Bærum falt imidlertid prisene med hele 2,8 prosent.

–Boligmarkedet de siste månedene har vært preget av et markant prisfall i Oslo, noe som også har påvirket tallene nasjonalt,, sier Eiendom-Norge direktør Christian Vammervold Dreyer.

NYE TALL: Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge la fram boligprisstatistikk for juli torsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Også i de andre storbyene er prisene redusert, men da omtrent som normalt i juli måned.

Flere boliger til salgs

Så langt i år er det lagt ut drøyt 57.000 boliger for salg i Norge, 14,2 prosent flere enn på samme tid i fjor. I juli i år ble det solgt 5,3 prosent flere boliger enn i juli i fjor.

– Tilbudssiden er økende over det meste av landet, og det har ikke blitt lagt ut flere boliger til salgs i Norge siden 2007, sier Dreyer.

Det tok i snitt 50 dager å selge en bolig i juli i år, helt likt med juli 2016.

Strengere krav for boliglån

En av årsakene til prisfallet er sannsynligvis nye regler for boliglån som ble innført i år. I Oslo økte kravet til egenkapital for bolig nummer to til 40 prosent. I landet for øvrig er kravet 15 prosent.

Regjeringen innførte også krav om at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt. Hensikten med de nye reglene var å bremse prisveksten, særlig i Oslo.

Økt boligbygging og nedgang i befolkningsveksten trekkes også fram årsaker til prisnedgangen.