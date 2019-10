Boligprisene falt i september

De sesongjusterte prisene steg med 0,2 prosent. Det betyr at prisene utviklet seg litt sterkere enn det som har vært vanlig for måneden.

Boligprisene er nå 2,6 prosent høyere enn for et år siden. Det er litt svakere enn veksten i inntektene, og om lag et prosentpoeng mer enn den generelle prisveksten.

– Den moderate prisutviklingen i boligmarkedet vedvarte i september. Vi er nå inne i den lengste sammenhengende perioden med moderat prisvekst i boligprisstatistikkens historie, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

NRK skrev tidligere i uka at flere eiendommeglerforetak fortalte om nær rekordsalg av boliger i september.

Samtidig har bildet ikke vært entydig. Storbanken Nordea har sett en oppbremsing i boligmarkedet og har fått færre søknader om nye boliglån.

Finanstilsynet har foreslått i stramme inn reglene for hvor mye man kan låne, og også å stramme inn bankenes mulighet til å bruke skjønn i vurderingen