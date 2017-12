Boligprisene faller videre nedover

Det er spenning i boligmarkedet, og det har vært mye støy denne høsten. November er tradisjonelt en av de svakeste månedene i dette markedet. Og det viste seg at prisene beveget seg nedover i november.

Nedgangen bremser i Oslo

Klokken elleve fikk vi dommen over hvordan det har gått i november. I forrige måned falt imidlertid Oslo-boligene "bare" 0,5 prosent i pris, noe som isolert er et tegn på bedring. I oktober gikk Oslo ned med 1,8 prosent, derfor er det en mindre nedgang enn hva man kunne frykte i Oslo. Likevel totalt fra toppen i april har boligmarkedet i Oslo gått ned med 10,5 prosent.

– Det er et ganske tydelig fall i boligprisene i november. Det føyer seg i rekken av prisfall, og er derfor ikke overraskende, sier Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer.

Det ble solgt 7.171 boliger i november, opp 1,8 prosent fra november i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid lå på 46 dager, noe som er ti dager flere enn november i fjor.

Svakest i byene

Alle fylkene hadde nedgang i prisene sist måned, men det er i flere av de største byene vi ser den svakeste utviklingen. Den sterkeste utviklingen i november hadde Hamar og Haugesund med en flat utvikling. Svakest var Ålesund med en nedgang på 1,5 prosent.

– Det er nå negativ tolvmånedersvekst i stadig flere byer, og det er en trend vi regner med vil vedvare og sannsynligvis forsterke seg i månedene fremover.

Hittil i år er salgstallet omtrent som i fjor 83.644 boliger. Til tross for prisfallet vi har sett i det norske boligmarkedet gjennom store deler av 2017, holder aktiviteten seg på nivå med 2016, noe som vitner om et fungerende boligmarked, sier Christian Vammervold Dreyer.

Dyster rapport

I forrige uke presenterte Finanstilsynet en rapport som viste at boligprisene i Norge kommer til å fortsette å falle de neste månedene. Mens oktobertallene til eiendomsmeglerorganisasjonen Eiendom Norge viste seg å være bedre enn fryktet. Boligprisene gikk på landsbasis ned med 0,2 prosent i oktober, men dersom prisene blir korrigert for sesongvariasjoner, gikk prisene opp 0,4 prosent. Det var derfor mange som var spente på hva tallene for november ville vise i dag.

Nedgangsperiode

Det norske boligmarkedet har vært og er inne i en nedgangsperiode denne høsten. De siste månedene har prisstatistikken til Eiendom Norge vist at prisene på boliger er på vei nedover. I tillegg melder Boligprodusentenes Forening om kraftige fall i salg og igangsetting av nye boliger.